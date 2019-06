Estudiaran la relació entre l'obesitat i les alteracions cognitives del infants

Investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi) estudiaran la relació entre l'obesitat i les alteracions cognitives en nens. La recerca, que lidera el doctor Abel López-Bermejo, analitzarà per què hi ha infants amb obesitat que pateixen alteracions cognitives, com falta de memòria, dèficit d'atenció i dificultat per a l'aprenentatge, i si això està relacionat amb el desenvolupament de l'infant.

La recerca tindrà una durada de tres anys i hi participen prop de 300 criatures de les comarques gironines que es troben en l'inici de l'escolarització, amb una edat mitjana de 5 anys.

Hi prendran part diversos grups de recerca de l'Idibgi, com el grup d'Obesitat i Risc Cardiovascular en Pediatria, del mateix doctor López-Bermejo, que és pediatre especialitzat en endocrinologia infantil a l'hospital Josep Trueta de Girona; el de Recerca Metabòlica Materno-Fetal, encapçalat per la doctora Judit Bassols, i el de Recerca sobre Envelliment, Discapacitat i Salut, del doctor Josep Garre-Olmo.

L'estudi, que porta per títol Funció cognitiva i obesitat en infants prepuberals: efecte de l'obesitat materna, creixement prenatal i postnatal i factors ambientals, ha rebut un ajut de 30.000 euros de la Fundació Merck Salud, dedicada a promoure la investigació biomèdica en totes les disciplines que contribueixen a la promoció de la salut i fomentar el desenvolupament de la bioètica i el dret sanitari.



Més de 250 candidatures

En la vint-i-novena edició de les Ajudes Merck d'Investigació s'hi han presentat un total de 253 candidatures clíniques d'arreu de l'Estat, de les quals se n'han escollit vuit en diferents àrees que rebran finançament.

El projecte de recerca gironí ha estat seleccionat d'entre la trentena de candidatures presentades dins l'àrea de Risc Cardiometabòlic.

L'entrega dels ajuts va tenir lloc dijous en una cerimònia al Teatro Real de Madrid a la que van assistir representants del sector universitari, autoritats sanitàries i de l'àmbit de la investigació biomèdica, entre altres.

Durant l'acte, el doctor Abel López-Bermejo va a la Fundación Merck «la seva implicació en la recerca biomèdica que es desenvolupa dins l'Estat espanyol». En el seu discurs, també va destacar el paper dels nombrosos investigadors de l'Idibgi que formen part del projecte i, sobretot, la col·laboració desinteressada dels pares i mares i dels infants que hi participen.