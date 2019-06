L'Observatori contra l'homofòbia veu «un problema d'infradenúncia» a Girona

L'Observatori contra l'homofòbia considera que a les comarques de Girona «hi ha un problema d'infradenúncia» de situacions d'LGTBI-fòbia, tal com va manifestar el seu president, Eugeni Rodríguez, «perquè hi ha moltes poblacions petites on tothom es coneix i encara hi ha «certa por a l'impacte» que pot causar. Per capgirar la situació, que Rodríguez va dir que també es produeix a Lleida, l'observatori fa una crida a les institucions públiques gironines perquè incrementin recursos econòmics per crear punts d'informació i instruments de denúncia.

Malgrat aquesta circumstància, davant les dades recollides a l'informe sobre l'Estat de l'LGTBI-fòbia a Catalunya del 2018, que atribueixen a Girona el 24,9% de les incidències registrades al país –dada fruit d'una projecció territorial–, Rodríguez va considerar que és un percentatge proporcional per al nombre d'habitants.

D'acord amb el mateix estudi, la majoria d'incidències notificades a Catalunya, el 49,5%, les van patir homes gais o bisexuals; el 24,8%, persones trans; i un 6,2%, dones lesbianes i bisexuals.



Crida a les institucions públiques

Pel que fa a Girona, el president de l'Observatori contra l'homofòbia va opinar que les institucions públiques «han de fer un esforç més gran per oferir serveis» i va posar com a exemple l'acord que mantenen amb l'Ajuntament de Celrà, així com les col·laboracions en matèria formativa que han realitzat amb el de Girona. Per Rodríguez, la solució més adequada passaria perquè la Diputació tanqués un conveni similar al que l'observatori té amb l'ens provincial de Barcelona.

Pel que fa a les organitzacions socials del territori, l'Observatori contra l'homofòbia de Catalunya treballa en conveni amb l'Espai LGTBI de Girona.