L'onada de calor avui arriba al seu pic màxim i es pot arribar als 42 graus

Les temperatures van escalant i avui es pot arribar a 42 graus en punts de la província de Girona.

Els avisos per calor del Meteocat segueixen en vigor i l'alt perill d'incendi, ha provocat que des d'ahir hi hagi tancats els accessos a les Gavarres i el massís de Cadiretes.

Des del Govern es demana precaució i es recorda que tampoc estan permeses les activitats de sega.

Avui es viurà el pic de l'onada de calor i els registres ja són alts. A dos quarts de deu del matí ja hi ha 30,7 graus a Espolla, 30,1 graus a Portbou o els 29,3 de Banyoles.

Les temperatures aniran pujant al llarg del dia i no seria estrany que algun termòmetre escali fins als 42 graus a l'interior, segons l'Aemet.

Ahir ja es van superar i fregar en molts punts de la província els 40 graus i va ser difícil passar les hores de més calor. Per això molts ajuntaments han optat per donar accés gratuït als empadronats, a les piscines municipals.



Nit tropical

Això és durant el dia, perquè de matinada i durant la nit, hi ha punts de l'Empordà on ha estat difícil poder descansar i també a Banyoles, on s'ha viscut una nit tropical. A Portbou i a la zona del pantà de Darnius-Boadella en són dos exemples. Portbou ha tingut una mínima a la matinada de 25,5 ºC i Darnius, de 20,6. A la capital del Pla de l'Estany, el registre mínim ha estat de 20,3 graus.

Aquesta situació anirà de baixa de cara a demà però la baixada més destacada de temperatures es notarà dilluns, segons apunta la previsió del Meteocat.