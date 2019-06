Olot introdueix sis regidories noves, com la de Drets Civils, Igualtat i Transició Energètica

L'Ajuntament d'Olot, encapçalat per Pep Berga (JxCat), va aprovar ahir a la tarda el cartipàs amb la distribució de regidories i càrrecs per als pròxims quatre anys. JxCat-Olot, que va treure majoria absoluta, governarà amb 11 regidors (dos més que el 2015). Bona part d'ells s'estrenen en el consistori i només repeteixen Pep Berga, ara com a alcalde, i Estanis Vayreda i Montse Torras que passen a ser primer i segona tinent d'alcalde, respectivament. A més, dels 11 regidors de l'equip de govern, quatre tenen dedicació exclusiva: el batlle i els regidors Mariona Camps, Jordi Güell i Imma Muñoz. Se suprimeixen dos càrrecs de confiança i es creen sis regidories noves, arribant a un total de 24: Drets Civils; Igualtat de Gènere; Ocupació i la Formació Professionalitzadora; una regidoria per afrontar la gestió de la Mobilitat; una de Transició Energètica, centrada en energies renovables i, per últim, una d'Innovació i Tecnologia. Un canvi important és que la regidoria d'Habitatge ara es troba a l'Àrea de Cohesió Social i Atenció a les persones.

Pep Berga, a banda d'estrenar-se com a responsable de l'alcaldia, s'encarregarà de la regidoria de Drets Civils juntament amb Cultura i els temes estratègics de ciutat. En aquest sentit, el batlle va afegir que «no es tracta només de sensibilització, sinó de donar una resposta contundent quan es produeixi una situació de discriminació que no és acceptable».



Repartiment de regidories

La resta de regidories noves són Igualtat de Gènere, que assumirà Imma Muñoz juntament amb Acció Social i Cooperació, Barris i Transparència i Participació. La de Mobilitat i Transició Energètica, liderada pel fins ara gerent del consistori, Jordi Güell, que també s'ocuparà d'Habitatge i Urbanisme. La regidoria d'Innovació i Tecnologia, amb Agustí Arbós al capdavant, qui també passa a ser el regidor de Festes, i la regidoria d'Ocupació i Formació Professionalitzadora, que assumeix Gemma Pujolar.

Les altres regidores que es mantenen o es redistribueixen són Educació, Joventut, Salut i Seguretat que assumirà Mariona Camps; Esports, Serveis Urbans i Medi Ambient, amb Aniol Sellabona; Empresa, Comerç i Turisme, amb Gemma Canalias, i Organització i Atenció Ciutadana, amb Adriana Francés. Una altra fórmula que s'ha mantingut és el repartiment de barris entre els diferents regidors de l'equip de govern.



Debat previ de les mocions

Una altra de les novetats és que la Junta de Portaveus debatrà prèviament les mocions que es portin a ple. Fins ara, era l'alcalde qui decidia si entraven a l'ordre del dia però s'ha modificat aquest punt per buscar el màxim consens.