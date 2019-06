Els pagesos consideren menyspreu que els prohibeixin segar

El sindicat agrari Unió de Pagesos (UP), majoritari en el sector a Catalunya, ha expressat el seu rebuig a la prohibició de segar mentre es mantingui activat el pla de protecció civil per l'onada de calor per evitar incendis i consideren que és "un menyspreu" cap a la seva feina.

Per això, el sindicat ha fet una crida per dur a terme aquest divendres una aturada de segadores i tractors a les voreres de carreteres entre les 14.00 i les 15.00 hores com a acció de protesta davant una prohibició que consideren "arbitrària i sense consens amb el sector".

La Generalitat va prohibir ahir la sega durant les pròximes 48 hores i va tancar ahir a la nit les muntanyes de Montserrat, les Gavarres i Cadiretes, després d'haver impedit el pas ja a les de Montsec, Montsant i Ports de Tortosa, per la "situació crítica" davant el risc d'incendi.

En un comunicat, Unió de Pagesos ha "condemnat" la decisió del govern català de prohibir la sega a Catalunya mentre estigui activat el Pla especial d'emergències per incendis forestals i el Pla de protecció civil de Catalunya com a mesura excepcional per evitar possibles incendis en plena onada de calor.

El sindicat considera que aquesta decisió és "arbitrària" i lamenta que l'Executiu l'hagi adoptat "sense el consens del sector agrari, un gest que menysprea els professionals agraris".

En aquest sentit, UP considera que "no té cap sentit aplicar una mesura homogènia en un territori tan vast i amb tantes diferències com és el català".

El sindicat també denuncia les "importants pèrdues econòmiques" que poden derivar-se del fet d'ajornar la recollida als camps en unes dates clau per al sector.

Així mateix, recorda que les causes dels últims incendis de grans dimensions que hi ha hagut a Catalunya no han hagut de veure amb l'activitat rural, sinó que han estat causats per altres motius.

Segons el sindicat agrari, entre els anys 1994 i 2018, l'acció de motors i màquines agrícoles només ha provocat el 4% dels focs forestals a Catalunya i que les burilles de cigarrets i les línies elèctriques han estat responsables, durant el mateix període, del 6,4 i del 5,5% focs respectivament.

UP recorda que els pagesos adopten mesures per minimitzar riscos al camp com avisar de l'inici i del final dels treballs als agents rurals, portar equipaments d'extinció en les màquines per poder reaccionar ràpidament o, en funció de les condicions climatològiques, no usar certes eines en les hores de més calor.

"Malgrat el rebuig a la mesura anunciada aquest dijous per la manera unilateral i pel menyspreu que suposa el món agrari", Unió de Pagesos diu que entén l'excepcionalitat de la situació d'aquests dies a causa de l'incendi a la Ribera d'Ebre i de l'onada de calor.

Per aquest motiu, el sindicat s'ha posat al servei dels equips d'emergència per col·laborar sempre que calgui en les tasques de lluita contra el foc.

També l'organització agrària ASAJA s'ha ofert als bombers per col·laborar en tasques d'extinció d'incendis, encara que s'ha queixat: "Als pagesos no ens deixen ajudar, quan la gent del camp és qui coneix bé les zones afectades i són una bona ajuda perquè coneixen bé els camins i les masies".