Un pas més per a la supressió del pas a nivell de Flaçà

El Consell de Ministres autoritzarà avui la subscripció del conveni entre Adif, la Generalitat i l'Ajuntament de Flaçà, per a la supressió del pas a nivell en aquest municipi. La inversió estimada serà de 4.840.000 euros i contempla l'execució de dos passos inferiors, un per a vehicles i un altre per als vianants.

Amb aquesta obra augmentaran de forma significativa les condicions de seguretat tant per als ciutadans com per a l'explotació ferroviària. La supressió d'aquest pas a nivell està contemplada en un acord de col·laboració de novembre de 2004 entre el Ministeri de Foment i la Generalitat.

Per a l'eliminació del pas a nivell, el projecte contempla la construcció d'un pas inferior per a vehicles situat a uns 500 m en sentit oest i un altre pas inferior per als vianants en el mateix emplaçament del pas a nivell existent, així com l'execució de nous vials i la urbanització del sector.

Adif es compromet a assumir el finançament del 50% del total de les actuacions, fins a un import màxim de 2.420.000 euros. La Generalitat en finançarà el 30%, fins a un import màxim d'1.452.000 euros.