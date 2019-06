Sumem Banyoles aposta per una coalició ERC-IdP al Consell Comarcal

La plataforma Sumem Banyoles va informar ahir que en les darreres setmanes ha mantingut converses amb els diferents grups

amb representació al ple del Consell Comarcal del Pla de l'Estany. En aquest sentit, Sumem considera que cal un viratge organitzatiu i de gestió al Consell a través de la governabilitat d'esquerres. El mateix considera prioritari traçar unes noves línies mestres per la gestió dels serveis públics a través de l'òrgan comarcal. És per aquest motiu que aposta per un govern de coalició amb Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Independents de Porqueres (IdP).

Una altra de les propostes de Sumem és la reducció de les dedicacions i dels imports d'assistència als plens. En aquest sentit,

una de les primeres accions que planteja és la creació d'una comissió de transparència per tal d'accedir a tota la informació d'una forma més senzilla. La plataforma també subratlla que és necessari que el Consell gestioni d'una forma diferent els residus, tot apostant per la gestió porta a porta a tota la comarca. En aquest mateix àmbit, una altra petició és la de «recomarcalitzar» la depuradora i gestionar-la de forma directa. A escala mediambiental, Sumem planteja la creació d'una xarxa unificada de carrils bici que connecti els diversos nuclis, tant urbans com industrials.

En l'àmbit econòmic, es volen impulsar cooperatives agrícoles de productors i de consumidors i promocionar els polígons industrials a través d'un clúster comarcal. Sumem també aposta per abordar la qüestió dels menjadors escolars i impulsar una escola esportiva comarcal i projectes educatius, tot ressaltant la necessitat de treballar polítiques en perspectiva de gènere.