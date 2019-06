Girona registra la temperatura més alta d'Espanya (43,9 graus)

Girona ha registrat avui una temperatura històrica en un mes de juny: 43,9 graus a les quatre de la tarda, segons l'observatori de l'Aemet. Es tracta de la temperatura més alta de tot Espanya el dia que s'ha viscut el pic màxim de l'onada de calor.

Aquestes són algunes de les màximes a què s'ha arribat avui en diferents punts de les comarques de Girona:



Girona 43,9 (observatori Aemet)

Fornells de la Selva 43,4

Girona 43,3 (observatori Meteocat)

Anglès 43,2

Aeroport de Girona 43

Santa Coloma de Farners 42,3

Olot 42,2

Cruïlles 41,9

Vilobí d'Onyar 41,3

Banyoles 41,2

Espolla 40,1

Roses 40,9

Darnius 40,4

Espolla 40,1

Nit tropical

Això és durant el dia, perquè de matinada i durant la nit, hi ha punts de l'Empordà on ha estat difícil poder descansar i també a Banyoles, on s'ha viscut una nit tropical. A Portbou i a la zona del pantà de Darnius-Boadella en són dos exemples. Portbou ha tingut una mínima a la matinada de 25,5 ºC i Darnius, de 20,6. A la capital del Pla de l'Estany, el registre mínim ha estat de 20,3 graus.

Aquesta situació anirà de baixa de cara a demà però la baixada més destacada de temperatures es notarà dilluns, segons apunta la previsió del Meteocat.