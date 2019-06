Els termòmetres superen els 40 ºC i tanquen Gavarres i Cadiretes

Les temperatures no van donar treva ahir a les comarques de Girona i en alguns punts es van arribar a superar o fregar els 40 graus, a l'espera de la jornada d'avui, que es preveu encara més calorosa que la d'ahir. Un petit incendi declarat a dos quarts de tres de la tarda a Campdevànol va encendre totes les alarmes. Sortosament va cremar 1.850 metres quadrats a la zona del coll de Casals i no va anar a més. Les flames van afectar un punt on hi ha vegetació forestal, i van mobilitzar dos helicòpters bombarders i set dotacions terrestres dels Bombers. L'incendi va ser estabilitzat a mitja tarda.

La situació d'alt risc d'incendi va provocar que els Agents Rurals decidissin ahir elevar al màxim el Pla Alfa -que regula el risc d'un foc forestal- i vetar els accessos als massissos de les Gavarres i de les Cadiretes durant 48 hores. Així, el nombre de massissos amb els accessos tancats a Catalunya s'amplia a sis.

Un voluntari de Protecció Civil de Girona tancant l'accés a les Gavarres - AVPC Girona

A diversos municipis com per exemple a Girona ciutat es va optar per tancar les barbacoes de la font del Ferro o al Port de la Selva només es poden llançar petards a la platja gran per Sant Pere.

Les temperatures avui tocaran sostre i es preveu que es tornin a superar els 40 graus a molts punts de l'interior. Per tal de pal·liar les molèsties que això generarà a molts ciutadans, alguns ajuntaments han optat per obrir les portes a les piscines de forma gratuïta als empadronats.

Els alcaldes de les poblacions han emès bans en què s'informa d'aquesta decisió, que s'allargarà majoritàriament fins al diumenge. Alguns dels ajuntament gironins que han optat per aquesta decisió són els de Maçanet de la Selva, Riudellots de la Selva o Caldes de Malavella. I a Llagostera, per exemple, es va optar per una altra fórmula, l'accés gratuït a les piscines municipals per a persones majors de 65 anys, en ser un dels col·lectius més vulerables durant aquests episodis de fortes calorades. Figueres, que també ha ofert la gratuïtat de la piscina municipal, va decidir activar ahir en fase d'alerta el pla de Protecció Civil Municipal, que d'entre les mesures preses hi ha la suspensió d'activitats a l'aire lliure, habilitar el menjador social per acollir persones que viuen al carrer i la posada en marxa d'un dispositiu destinat a col·lectius vulnerables.

Ahir, els primers banyistes ja van optar per remullar-se en aquestes instal·lacions municipals i així evitar passar les hores de més calor a casa o al carrer. I és que ahir el mercuri ja va pujar de forma molt destacada en àrees de la província i es van assolir els 40 graus. Fornells de la Selva va superar per dues dècimes aquesta xifra, essent el municipi amb una màxima més elevada de la demarcació. A Girona ciutat, es va donar una màxima de 39,8 graus. L'estació del parc del Migdia de l'AEMET va registrar a les 4 de la tarda 40,6 graus, el rècord històric en un juny des de 1884. Segons va apuntar el meteoròleg Gerard Taulé a aquest mitjà, l'últim rècord s'havia aconseguit el 12 de juny de 1931, quan es va arribar als 39,7 graus. Taulé alerta que la previsió per a avui és que aquesta estació assoleixi un registre de 42 graus a la mateixa hora.

Olot també va fregar la màxima, quedant-se a 39,1 graus i molt a prop d'Anglès i Santa Coloma de Farners, que van arribar als 38,6 i 38,8, respectivament. A punts alts de muntanya també van donar-se màximes destacades, per exemple a Das, on a l'hivern és molt habitual que arribi a assolir els registres més freds de la província. En canvi, ahir va ser un dels punts amb una temperatura més elevada amb 38,1 graus.

Cal dir que des de primer hora del dia, el sol va anar escalfant de valent les comarques gironines. Per exemple a tres quarts de nou del matí ja hi ha registres entre els 23 i 27 graus en diversos punts de la demarcació. Per exemple, a Portbou hi havia 26,9 graus; a Roses, 25,1ºC i al Pantà de Darnius també 25 graus i a Espolla, 24,8 ºC. Al Baix Empordà, per exemple a Cruïlles, ja s'havia arribat als 23,6 graus i a Banyoles, 25,6 ºC. Durant la nit de dimecres i la matinada, els termòmetres també van anar a l'alça i es va viure una nit tropical a Portbou. Aquesta població és el segon dia d'aquest mes de juny que va superar els 20 graus de mínima i això va provocar que a més d'un li costés poder dormir durant la nit i matinada. Es va assolir una mínima de 21,6 graus i a altres llocs de la comarca de l'Alt Empordà també es van vorejar els 20 graus, com per exemple els 19,1 graus del pantà de Darnius-Boadella o els 18,4 de Navata i els 18,2 de Roses. També crida l'atenció, com ha passat en altres punts de Catalunya, que on va ser dura la calor va ser a la zona del Pirineu. A 2.143 metres d'altura, a Montellà i Martinet hi va haver una mínima de 19,5 graus i a Setcases -Ulldeter, a l'estació situada a 2.410 metres d'altura, un registre de 19,6 graus.

Els experts consideren que les onades de calor cada vegada seran més freqüents a causa del canvi climàtic i també les pluges torrencials. Amb aquests ingredients hi haurà fenòmens a evitar com els incendis forestals.