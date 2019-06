Girona prohibeix llançar petards fins diumenge a tot el terme pel risc d'incendi

L'Ajuntament de Girona ha decidit prohibir el llançament de petards a tot el terme municipals fins aquest diumenge. Aquesta és una de les conseqüències de l'activació del Pla de protecció civil del municipi davant l'onada de calor i el fort risc d'incendis que hi ha arreu de la província. Altres municipis ahir també van anunciar aquesta prohibició, especialment per la Revetlla de Sant Pere que es va celebrar ahir a la nit i per aquest cap de setmana en el qual qualsevol guspira pot convertir-se en un foc d'importància a causa de la baixa humitat que hi ha a la província i els alts registres de temperatura que ahir van superar en molts punts els 40 graus. Entre els altres ajuntaments gironins que prohibeixen en llançament de petards hi ha la Vall d'en Bas, Viladrau o Sant Julià de Ramis.

L'onada de calor i el risc d'incendis a la ciutat de Girona es va traduir ahir en l'aprovació d'un decret d'alcaldia del pla de protecció civil que preveu diverses mesures d'obligat compliment fins diumenge.



Zones boscoses tallades

Està prohibit entrar en zones boscoses tant a peu com en vehicle, amb l'excepció d'aquells que hi resideixin. A banda de prohibir llançar petards, també hi ha la d'encendre barbacoes o fer foc en qualsevol punt del municipi.

També es van suspendre activitats per aquesta situació de forta calorada. A Girona per exemple, ahir es va suspendre el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI i amb motiu de l'activació del nivell 3 del Pla Alfa i de la restricció d'accés al Massís de les Gavarres per part del Departament d'Agricultura, es van suspendre dues activitats de la proposta turística De l'arbre al tap, del tap a taula, previstes per aquest cap de setmana a Cassà de la Selva i Palafrugell.

Aquestes situacions arriben un dia després que la Generalitat vetés l'accés a les Gavarres i al massís de Cadiretes per l'alt risc d'incendis. Uns massissos que estan sota vigilància dels voluntaris de Protecció Civil. A la resta de poblacions es pot veure com els Agents Rurals i d'altres responsables sobre el terreny han obert els cartells que donen accés a aquests massissos, com per exemple, camins forestals i on es posa expressament la prohibició de pas. En altres punts, també hi han col·locat cadenes que impedeixen el pas de persones i vehicles.

Aquesta situació de risc d'incendi i altes temperatures també va comportar que els ajuntaments hagin hagut de trobar la manera d'atendre els qui pateixen més les conseqüències d'aquesta onada de calor. Per exemple, a Caldes ahir es va deixar oberta la biblioteca al migdia per si algú volia refugiar-s'hi. Una de les opcions més destacada és l'obertura de forma gratuïta de les piscines municipals. Una mesura a la qual s'han sumat moltes poblacions.



Gratuïtat del bany a l'Estany

A Banyoles, l'Ajuntament ahir va decretar la gratuïtat de les zones de bany de l'Estany i es pot accedir gratuïtament fins aquest diumenge a la zona de bany dels Banys Vells i també del Club Natació Banyoles, a més de la zona de bany públic de la Caseta de Fusta.

El Govern de la Generalitat davant aquesta situació d'onada de calor una crida a la col·laboració i compromís de tothom per evitar situacions de risc en l'entorn forestal. I recorden que aquest cap de setmana serà de gran mobilitat per l'inici de vacances d'estiu.