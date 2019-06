UN INCENDI, OCURREGUT A RIUDELLOTS DE LA SELVA ahir a la tarda va provocar un nou ensurt, sobretot entre els ciutadans de la zona i els conductors que circulaven per carreteres properes, ja que el fum es podia veure des de quilòmetres de distància. Es tractava de l'incendi d'un paller a la zona de can Buixó del municipi, que va començar a un quart de nou del vespre i va poder ser apagat per cinc dotacions de Bombers, sense gaires problemes.