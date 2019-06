Més de 330 joves del Pla de l'Estany fan servei comunitari

El Consell Comarcal del Pla de l'Estany informa que durant el curs 2018-2019, més de 330 estudiants de tercer d'ESO dels instituts de la comarca del pla de l'Estany han participat en el projecte de Servei Comunitari que els ha portat a realitzar més de 3.500 hores de servei a la comunitat. Aquestes accions tenen com a objectiu fer partícip l'alumnat en accions socials i combinar processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat. També els permet analitzar l'entorn, elaborar propostes de millora i desenvolupar-les des de la pràctica, la implicació i el compromís. Un cop ha finalitzat el curs escolar, l'oficina Jove del Pla de l'Estany, l'Àrea de Benestar Social i el Departament d'Educació s'han coordinat amb la productora L'UPUNVUIT audiovisuals per preparar un vídeo resum on els joves expliquen els diferents tipus d'activitats i projectes que van dur a terme.

L'acció s'ha valorat molt positivament per part de tots els centres educatius i de cara al següent any, es preveu incloure més projectes per dotar el servei comunitari de més experiències.