Rècord històric de temperatures

La primera onada de calor de l'estiu ha deixat registres mai assolits a la demarcació. Després d'una setmana amb les temperatures in crescendo, els termòmetres finalment van acabar superant ahir àmpliament els 40 graus a diversos municipis en el pic de l'onada. Girona és una de les ciutats que ha batut tots els rècords mai viscuts amb els 43,9 graus assolits a les 16.00h d'ahir. Es tracta d'una xifra registrada per l'estació de l'Agència Estatal de Meteorologia de Catalunya (AEMET), i és la màxima més elevada de tot l'Estat durant la jornada d'ahir. De fet, va quedar per damunt de municipis com Fraga (Osca), Quinto (Saragossa) i Balsareny (Barcelona), que també van superar la barrera dels 43 graus. En aquest mateix rànquing també apareix en cinquè lloc l'estació de l'Aeroport, a Vilobí d'Onyar, que va marcar 43 graus a les 15.30h.

Les xifres varien segons la ubicació de les estacions meteorològiques, i és per això que en el cas de l'estació del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que està situada a les Hortes de Santa Eugènia de Girona, els màxims en aquest cas van arribar a 43,3 graus, un valor que també fa rècord de temperatura des de l'inici de la sèrie històrica, que s'inicià el 1884. Cal recular 16 anys per trobar l'última màxima històrica, que segons va apuntar el meteoròleg Gerard Taulé a aquest mitjà havia arribat l'agost del 2003 als 42,5 graus. L'estació de Mieres, segons va afegir, va acostar-se a la màxima de Girona, amb 43,8 graus.

Segons el Meteocat, la meitat de les estacions automàtiques de la XEMA que tenen més de 20 anys de dades van assolir rècords de temperatura màxima, dels quals 6 són gironines: Fornells de la Selva, Cassà de la Selva, Vilobí d'Onyar, Torroella de Montgrì (39,7 ºC), Portbou (39,4 ºC) i Núria (28,5C º).

La tendència a l'alça de les màximes s'està accelerant els últims anys. Així, a l'observatori ubicat a Vilobí d'Onyar els últims registres històrics són de 2003 i 2013. En només dos mesos de diferència el rècord de 39,7 graus aconseguit el 22 de juny de 2003 va elevar-se fins a 41,2 graus el 13 d'agost. Van haver de passar 10 anys per aconseguir una nova fita, i per només una dècima. Es tracta de l'últim valor supera en 2,6 graus l'última.

Olot, Salt i Sarrià de Ter són altres dels municipis que també van assolir màxims històrics. Segons va detallar Taulé, el cas d'Olot és especialment destacat, ja que l'inici de la sèrie va ser el 1798, i mai s'havien donat els 41,9 graus assolits ahir. Salt va tenir una màxima de 43,4 graus, i Sarrià de Ter, 42,2.

Els últims rècords, en aquest cas de juny, que han arribat a marcar les estacions gironines van ser de 39,7 graus l'any 2003.

Han estat molts els municipis que ahir van veure superats els seus registres màxims amb valors per sobre dels 40 graus. Cassà de la Selva va fregar els 42 graus, i la Vall d'en Bas va arribar als 41,1. A l'Empordà també es van superar els 40 graus. L'estació de Cruïlles va pujar fins els 42,2 graus, la xifra més elevada, per sobre de Roses, que va va quedar-se a una dècima dels 41 graus. El Pantà de Darnius també va superar per 4 dècimes els 40 graus, i a la Bisbal d'Empordà li'n van quedar 4 per arribar-hi.

A la Cerdanya, les mínimes van arribar a 17 graus a l'estació d'Alp, que es troba a 2.500 metres d'altitud, i l'estació situada a l'Aeròdrom de Das va registrar-ne 38,8.

Una de les particularitats que haurien afavorit a l'alça de les temperatures, segons Taulé, és el vent de gregal. «Aquest ha estat el causant d'aquesta pujada tèrmica tan forta a la ciutat de Girona, ja que queda a sotavent de les Gavarres, quan normalment el vent que la causa és del sud», va explicar. Tot i així, hi va haver zones, com l'Aeroport de Vilobí d'Onyar, on sí que va bufar vent procedent del Sàhara i que va provocar que les màximes no fossin tan elevades. Un altre dels motius que expliquen l'alt risc d'incendis és precisament la baixa humitat, que ahir va ser del 10% i que va propiciar el tancament dels massissos de les Gavarres i de Cadiretes. «És una de les conseqüències del canvi climàtic, i que cada vegada ens donarà rècords de calor més sovint», va indicar el meteoròleg. «Les previsions dels experts sostenen que des de l'inici de segle fins el final, les temperatures hauran pujat quatre graus».

D'altra banda,la manca de pluges durant aquest primer semestre ha deixat també rècord de sequera a Girona: segons va constatar Taulé, l'Observatori del Barri Vell ha registrat 145 litres, una xifra més baixa que la que es va assolir l'any 1973, quan se'n van acumular 155.



«Cau foc del cel» a Banyoles

A diferència de Girona,que va patir el vent de Gregal, en el cas de Banyoles va ser una massa d' aire molt calenta provinent de l'Àfrica i en alçada la responsable de que les temperatures es «desboquessin». Així ho va explicar el meteoròleg Enric Estragués, qui va assegurar que les conseqüències d'aquest fenomen van «provocar unes temperatures poques vegades vistes ni sentides a la nostra ciutat».

A les dues del migdia, el termòmetre oficial del SMC-XOM PE013 marcava 42 graus. Es tracta del tercer rècord absolut de temperatura màxima del qual se'n té coneixement a Banyoles des del 1920. Només l'han superat en el juliol de 2015 amb 42,6 graus i l'agost de 2003, amb 42,3 graus. Cal destacar, però, que de les 7 màximes absolutes a Banyoles, la d'ahir és l'única que s'ha assolit mai en un mes de juny.



Incendi de cablejat a Pedret

La circulació ferroviària va haver d'interrompre's ahir a la tarda per culpa d'un incendi que es va originar a la zona de Pedret, a Girona. Tres dotacions dels Bombers van desplaçar-se a una zona propera a les vies després de rebre un avís a les 17.21h, on es va cremar cablejat i matolls. El foc es va apagar ràpidament, tot i que va afectar la circulació de la línia R11 de Rodalies, entre les estacions de Girona i Flaçà.



Es manté l'avís de calor

El Meteocat ha aunciat que avui les temperatures començaran a anivellar-se i que la setmana que ve fins i tot podria haver-hi tempestes a punts alts del Pirineu i al terç nord. Durant el cap de setmana, però, encara es mantindrà l'avís per calor.