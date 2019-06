El TSJC critica la Generalitat pel retard del nou Jutjat de Família de Girona

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va informar ahir que s'ha aprovat un acord amb l'objectiu d'instar a l'administració competent que posi en marxa de manera immediata una sèrie de jutjats que ja estan aprovats però que encara no s'han habilitat, com ara al Jutjat de Primera Instància 7 de Girona, que correspon al de Família, el de Primera Instància i Instrucció 8 d'Arenys de Mar i el de Primera Instància i Instrucció 6 de Vic, entre altres. Les crítiques se centren en el retard en què es preveu que es posin en funcionament aquests òrgans judicials, ja que concretament el de Girona es preveu pel 30 de setembre de 2020, tres anys més tard de la seva creació el 2017. El president del Tribunal, Jesús Mª Barrientos, demana al Departament de Justícia una «resposta responsable d'acord amb el disposat a l'Estatut d'Autonomia».

El TSJC apunta que l'acord es va aprovar en la sessió de la Comissió de Sala de Govern celebrada el 25 de juny i a banda de reclamar que se solucionin «els obstacles que impedeixin la ràpida i plena dotació de la totalitat d'òrgans judicials creats en l'àmbit del TSJCat», el pacte també constata la necessitat que es «culmini l'equipament indispensable per a l'acompliment de la Secció orgànica d'Apel·lació Penal de la Sala Civil i Penal». Pel que fa a la primera reivindicació, Barrientos va sotmetre a valoració de la Sala de Govern la situació provocada per la «falta de responsabilitat i l'ajornament injustificat» d'alguns òrgans judicials, destacant que «en el cas del jutjat de Girona, és més insuportable la demora perquè suposa una afectació a temes de família, a custòdies, a decisions sobre menors, que no poden adoptar-se per falta de recursos, per l'acumulació d'assumptes des de fa anys».

Relacionat amb aquest cas particular, Diari de Girona va publicar el dia 6 de juny que una de les àrees més sobrecarregades dels òrgans judicials gironins precisament és el Jutjat de Família. Actualment només n'hi ha un i el segon és el que s'ha previst per al setembre de l'any vinent. Malgrat que aquest jutjat compta amb un reforç, el president de l'Audiència de Girona, Fernando Lacaba, va considerar a inicis de mes que els tres anys que separen la creació del jutjat respecte a la seva entrada en vigor són «excessius» i va demanar tant al Departament de Justícia com al Ministeri «una mica d'esforç» per tal d'accelerar la data prevista i estalviar «patiment a les famílies gironines».

Pel que fa a la responsabilitat que hi ha al darrere d'aquests retards, Barrientos considera que «la falta de resposta de l'Administració voreja el menyspreu».



Reclams a l'Administració

Barrientos assegura que en les diferents comissions al llarg dels anys s'ha reclamat i es reclama «de manera constant al Departament, al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i al Ministeri mitjans materials i humans, millors dotacions, si més no dignes en molts casos, i la creació de més òrgans per intentar oferir el servei», tenint present «l'impacte que provoca no respondre a temps a les situacions que els ciutadans ens traslladen». El mateix apel·la concretament a la falta d'implicació del Departament de Justícia que té «una funció inexcusable recollida en l'Estatut d'Autonomia».