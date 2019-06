L'inici de les vacances deixa 12 Km de cues per anar a la costa

Traslladar-se fins a la Costa Brava es va convertir ahir en una odissea per alguns conductors. Molts d'ells començaven les seves vacances d'estiu i es van trobar atrapats enmig d'algunes de les retencions quilomètriques que es van produir a diversos punts de les comarques de Girona.

Les més destacades i que es comencen a repetir cada dissabte el matí són les que afecten la C-65 i la C-35 per anar en sentit Platja d'Aro. Ahir, la cua va arribar fins als 12 quilòmetres de longitud. Aquesta és la suma de les retencions que hi havia des de Cassà de la Selva, passada la costa de l'Alou, i després, la cua que hi havia a continuació a la C-35. Un cop a la via desdoblada, també continuaven les cues fins a Santa Cristina d'Aro, segons les des del Servei Català de Trànsit (SCT).

A la mateixa C-65, ahir cap a dos quarts d'onze del matí, es va haver de tallar un carril tallat a Llagostera en sentit Girona per un accident de caràcter lleu. Aquest fet va causar una retenció de fins a tres quilòmetres de longitud. Aquest incident, però, es va produir en sentit contrari a les retencions, no pas en direcció al litoral gironí.

Hi ha altres vies que també porten a punts del litoral gironí que també van patir aquesta situació, però amb menor mesura. Turistes i ciutadans de la província que volien anar a passar una bona estona al sol o a visitar poblacions costaneres es van veure atrapats en aquestes retencions.

A la C-63 va haver-hi fins a quatre quilòmetres de congestió en sentit sud, és a dir, per anar fins a Lloret de Mar. En aquesta carretera, pels volts d'un quart de tres de la tarda també va produir-se un altre accident de trànsit. Malgrat que el sinistre no va ser de gravetat, va provocar complicacions en aquesta carretera i cues de fins a dos quilòmetres de longitud.

La carretera d'accés a Blanes procedent de Tordera, la GI-600, durant les primeres hores del matí va acumular almenys dos quilòmetres de cues i la C-32, que permet accedir a la via que porta també cap a aquesta carretera que enllaça amb Blanes, també s'hi va circular amb molta lentitud durant el matí, segons InfoAutopistas.

Aquestes carreteres són les que més van notar l'operació sortida de les vacances de juliol, que de bon matí ja va generar les primeres retencions a l'autopista AP-7 en el seu tram de la Roca del Vallès en sentit Girona. Es tracta d'una via que utilitzen moltes persones que venen cap a les comarques gironines.