Ripoll restringeix l'accés als vehicles a la Riera de Vilardell durant l'estiu

L'Ajuntament de Ripoll restringirà el pas de vehicles al camí d'accés des de la C-26 a la Riera de Vilardell durant l'estiu per preservar l'espai natural i el seu entorn. Fins al 15 de setembre, només s'hi podrà accedir a peu o en bicicleta, excepte en el cas dels residents, que sí que podran fer servir el cotxe. Aquesta mesura, que es va començar a aplicar divendres, ja s'havia fet servir en els dos darrers estius.

Des de la capital del Ripollès recorden, a més, que està prohibit acampar en tot l'espai sense una autorització específica per part de la propietat i l'ajuntament corresponent) i que no s'hi poden llençar deixalles. També insisteixen que cal respectar les activitats agrícoles i ramaderes a la zona i que només es permetrà l'estacionament de vehicles en zones senyalitzades per a aquest ús, sempre que no es malmetin prats i conreus ni es dificulti la circulació. Aparcar als vorals de la carretera, a les entrades de camins i pistes forestals o als prats podria ser causa de sanció, recorda el consistori en un comunicat.