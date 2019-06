Els sindicats de Mossos consideren "del tot insuficient" el centenar d'agents destinats a cobrir el Pla de Costes gironí

Els sindicats dels Mossos d'Esquadra consideren que el reforç de cara a cobrir el Pla de Costes a les comarques gironines és "del tot insuficient". Asseguren que el centenar d'agents que s'hi han destinat "no poden cobrir" les necessitats d'algunes poblacions turístiques com Blanes, Lloret o Roses que, en alguns casos, quintupliquen la seva població durant els mesos d'estiu. A més, cal tenir en compte que tres de cada quatre agents destinats a reforçar les comissaries del litoral de Girona estan en pràctiques. En concret, 76 dels 100 policies que han anat a donar suport als que treballen en aquestes localitats acaben de sortir de l'acadèmia. Els sindicats també adverteixen que molts mossos s'estan passant a altres cossos com les policies locals per les facilitats laborals que ofereixen.