ERC denuncia «greus desperfectes» en la reforma del pavelló de Campdevànol

El grup d'ERC a l'Ajuntament de Campdevànol ha denunciat «greus desperfectes» a la reforma del pavelló municipal Mercè Guix, i demana a l'equip de govern que n'assumeixi totes les responsabilitats. Bombolles que apareixen a la superfície de la pista esportiva, degoters al teulat i filtracions d'aigua són alguns dels motius d'aquesta denúncia d'una obra de la qual «s'ha superat de bon tros el temps d'execució i avui dia encara no està acabada». El grup republicà afirma que els degoters i les bombolles ja els havien denunciat fa temps, però que ara s'hi han sumat les filtracions, que han provocat que el terra de la pista «acabi d'estar destrossat i completament aixecat». Per tant, creuen que caldrà fer-la de nou.

L'alcaldessa de Campdevànol, Dolors Costa (JxC), nega que hi hagi hagut cap degoter i assenyala que la inundació de la pista va ser per un desguàs que hi ha en una de les portes de darrere del pavelló que no va poder absorbir la pluja intensa que hi va haver la darrera setmana. En aquest sentit, acusa l'oposició de fer cas de les xarxes socials en lloc de preguntar directament a ella mateixa o l'equip de govern quins són els motius dels problemes que pugui tenir l'obra. Afirma que es posarà una reixa més ampla per evitar noves inundacions. En tot cas, Costa reconeix que l'empresa adjudicatària «ha estat un desastre», però alhora es mostra resignada pel fet que va ser la que va guanyar el concurs.

Trade SL va iniciar la remodelació el gener de 2018, amb una inversió prevista de 1.087.322 euros impostos inclosos. L'alcaldessa afirma que assumeix les seves responsabilitats, però afirma que els problemes que sorgeixin no suposaran ni un euro de cost afegit pels campdevanolencs. Aquest mateix divendres hi ha prevista una reunió amb els responsables de l'obra, per passar compte del seu estat actual. Inicialment la reforma hauria d'estar enllestida el 31 de juliol, segons un document que té signat l'Ajuntament.