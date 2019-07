Girona és l'onzena província amb més robatoris a l'interior de vehicles de l'Estat

Girona s'ha convertit en un punt d'atracció dels lladres de vehicles, que en tres mesos han fet molta feina a la província i l'han convertit en l'onzena d'Espanya pel que fa a robatoris a l'interior de vehicles. Durant el primer trimestre hi ha hagut 149 casos denunciats i això suposa un 29,6% més que en el mateix període de l'any anterior (115). Aquest increment és el novè més elevat de totes les províncies de l'Estat, segons les dades del Ministeri de l'Interior.

Aquest tipus de robatoris i furts a l'interior de vehicles havien estat molt llaminers anys enrere, ja que els automòbils, per exemple, portaven els aparells d'àudio extraïbles, entre d'altres. En canvi, ara, el que aprofiten els malfactors són descuits de la gent, que s'hi deixa, per exemple, aparells GPS, la bossa de mà o objectes a la vista a l'interior del cotxe.

Durant l'any passat i també durant aquest 2019, un municipi que s'ha vist molt sovint castigat per aquest tipus de fets ha estat Salt. En només 12 dies de gener, per exemple, la policia va rebre onze denúncies per fets d'aquestes característiques. Fins i tot van robar dos vehicles aparcats. Al mes de març, es van rebre 26 denúncies per a aquest tipus de robatoris. Pel que fa al modus operandi, rebenten el vidre, el fan a miques i, un cop tenen el vehicle obert, s'emporten tot el que hi troben.

Hi ha hagut casos de diversa tipologia i els lladres s'han endut televisors, telèfons i fins i tot les eines de treball. S'emporten tot allò que veuen a la vista i que té algun valor. Per trencar el vidre, sovint s'ajuden d'una pedra o d'un objecte contundent.

Un altre tipus de robatori en vehicles és el que va sorprendre durant els mesos d'abril i maig alguns ciutadans de Girona. Alguns es van trobar amb el vehicle sense rodes i les llantes. I com a «regal», els van deixar el gat posat i totxanes sota del mecanisme que fa aguantar la roda. La setmana passada, curiosament, els Mossos van detenir un home a qui van enganxar in fraganti comentent aquest delicte i ha entrat a presó perquè tenia una ordre d'ingrés.

En relació amb les dades del 2019 a Girona, els 149 casos en els tres primers mesos de l'any són una xifra força elevada. Tot i això, per davant hi ha altres províncies, com per exemple Barcelona, amb 2.138 casos, o Madrid, amb 2.145. De casos resolts i que criden l'atenció d'aquest primer trimestre hi ha, per exemple, una banda desmantellada a Olot. A principis de gener, els Mossos d'Esquadra, amb col·laboració amb la Policia Local, va fer caure una banda que havia comès 14 robatoris en vehicles aparcats en garatges a la capital de la Garrotxa.