JxCat i ERC han anunciat aquesta tarda un acord per governar conjuntament la Diputació de Girona. La presidència serà per JxCat i la vicepresidencia primera per a ERC. Miquel Noguer (JxCat) ha dit que és un govern "fort"i "natural", mentre que Pau Presas (ERC) ha defensat que en un moment polític "excepcional" cal una unitat estratègica de l'independentisme