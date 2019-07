Les lesions es converteixen en la primera causa de les hospitalitzacions a Girona

Les lesions traumàtiques han passat a ser la principal causa d'ingrés hospitalari a les comarques gironines, substituïnt les malalties cardiovasculars. L'any 2017 es van comptabilitzar 8.907 altes hospitalàries relacionades amb lesions traumàtiques, enverinaments i altres causes no naturals, com cremades o complicacions quirúrgiques; superant així les patologies del sistema circulatori, que en van motivar 8.890. Les altes causades per aquest grup de malalties, que tradicionalment havien estat la primera causa d'hospitalització a Girona i que inclou, entre d'altres, l'infart de miocardi i l'ictus, es van reduir un 2,6% respecte les 9.125 del 2016, però van suposar el 12% de les altes hospitalàries a Girona, segons les darreres dades de l'Enquesta de Morbiditat Hospitalària de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

En global, el 2017 es van registrar 73.237 altes hospitalàries als centres gironins; un 2,12% més que l'any anterior, quan van ser 71.716, mantenint així la tendència a l'alça dels darrers anys. En xifres absolutes, l'augment va ser de 1.521 altes, i es va produir tant en dones com en homes.

Les lesions traumàtiques van ser les responsables d'un 3,81% més d'ingressos que l'any anterior. Van ser la segona causa d'ingrés en dones, amb 4.725 altes registrades, només superades per les qüestions relatives a l'embaràs, el part o el puerperi (7.093), i també van ser el motiu principal de 4.183 hospitalitzacions en homes.

La lesió més freqüent va ser la fractura del fèmur, amb 1.981 altes, un 70% de les quals van afectar dones; seguida d'altres tipus de traumatismes, que en en van causar gairebé 2.600 més.

Les malalties del sistema circulatori van passar a ser la segona causa d'ingrés a Girona i la primera en homes, sent el motiu de 5.031 hospitalitzacions (l'any anterior n'havien suposat 5.211), mentre que en van causar 3.859 en les dones.

Entre les patologies del sistema circulatori que van ocasionar més ingressos hospitalaris hi ha la insuficiència cardíaca (2.018), les malalties cerebrovasculars (1.729), els trastorns de conducció i les disrítmies cardíaques (1.152) o l'infart agut de miocardi (932).

Unes 8.630 estades als hospitals gironins van ser causades per malalties del sistema digestiu com hèrnies inguinals i abdominals, la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa o les úlceres gàstriques; i a continuació hi ha les malalties respiratòries, que l'any 2017 van motivar 8.484 estades, el que es tradueix en un descens del 3% respecte a l'any anterior. Aquest grup de malalties també va causar més hospitalitzacions en homes (4.806) que en dones (3.678). Les pneumònies (1.944), les infeccions agudes de les vies respiratòries inferiors o superiors, la malaltia pulmonar obstructiva crònica i les bronquiestàsies van ser els diagnòstics més freqüents en aquest camp.

El càncer va ser el causant de 3.285 estades hospitalàries d'homes i 2.921 de dones, i entre els càncers que van causar més ingressos a Girona hi ha els de mama, de pulmó o de bufeta.

L'artrosi de maluc i genoll, així com la resta de malalties relacionades amb l'aparell musculoesquelètic i el teixit conectiu són, segons l'INE; el diagnòstic principal de 5.898 altes, mentre que les patologies de l'aparell genitourinari en van motivar 5.428.