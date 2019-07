Llagostera ha estat aquest cap de setmana l'escenari de la Rural Pool Party, on van actuar diversos artistes del panorama musical electrònic internacional, entre ells Kornél Kovács (SWE), Barnt (DE), MLiR (SWE), Nølah (Live), Krasi Zent b2b White Soxx (Solar Sounds) i Iro Aka. Van ser dotze hores de diversió per als amants de la música electrònica envoltats de natura a la masia Can Gascons.