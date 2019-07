Centenars de veïns de Begur, així com també visitants, van gaudir al llarg del matí d'ahir del tobogan urbà d'aigua de 100 metres de llarg que es va instal·lar a l'avinguda de l'Onze de Setembre. El tobogan urbà ha tornat a ser, per quart any consecutiu, un dels principals actes del programa de la Festa Major de Sant Pere. «És un èxit assegurat», va assenyalar el regidor de Festes begurenc, Marià Renart.