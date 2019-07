Remet l'onada de calor tot i que les temperatures freguen els 38 graus

L'onada de calor instal·lada a les comarques gironines des del dimecres passat va començar ahir a remetre, amb unes temperatures que van iniciar un lent descens, tot i que van seguir fregant els 38 graus. Així, les més altes es van registrar a les poblacions de Fornells de la Selva, Vilobí d'Onyar i Anglès, amb 37,9, 37,8 i 37 graus, respectivament. Pel que fa a la resta de registres destacats d'ahir, a Olot es va arribar als 36,9 graus, a Santa Coloma de Farners als 36,7 i a Cassà de la Selva als 36,5.

D'altra banda, a l'estació meteorològica de la Vall de Sant Daniel, a la ciutat de Girona, on des del dijous el termòmetre no havia baixat dels 40 graus, ahir la temperatura màxima va ser de 36,4, la mateixa que a la localitat de Roses. Al municipi d'Espolla la temperatura màxima va ser de 35,6 graus, a Cabanes de 35,3, i a Banyoles i a la Vall d'en Bas encara va baixar més, fins als 34,7 i els 34,4 graus, respectivament.

Com a conseqüència d'aquest canvi en la climatologia, ahir es van reobrir els accessos als espais naturals de les Gavarres i Cadiretes, que el divendres passat el govern de la Generalitat va tancar per l'alt risc d'incendis. Tot i això, Protecció Civil va seguir recordant que cal «molta precaució». A causa de l'activació en fase d'alerta del Pla de Protecció Civil per part de l'Ajuntament de Girona, els membres de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona (AVPC Girona) s'han estat mobilitzant durant els dies de més risc per efectuar tasques de col·laboració amb la Policia Municipal, destinades a la vigilància i prevenció d'incendis forestals.

Des del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) es va informar ahir que l'onada de calor que ha estat afectant Catalunya des de mitjan setmana passada havia començat a remetre, i que la previsió per a avui era que les temperatures baixessin encara més, i oscil·lessin entre els 34 i els 17 graus a la ciutat de Girona. Unes temperatures que deixen les comarques gironines en alerta groga, situació amb la qual no existeix risc meteorològic per a la població en general, encara que sí per a alguna activitat en concret.

Pel que fa a la resta de Catalunya, la temperatura màxima es va quedar ahir en 41,3 graus registrats a la ciutat de Lleida, 2,5 graus menys que la màxima històrica de dissabte a Alcarràs (Segrià), encara que els meteoròlegs anuncien un nou episodi càlid a partir de divendres. Les temperatures màximes van baixar ahir una mitjana d'entre dos i quatre graus a tot Catalunya respecte a les de dissabte, i per a avui s'espera que segueixin baixant fins a normalitzar-se amb la calor típica del mes de juliol. Tot i això, segons el Meteocat, divendres que ve podria haver-hi una nova escalada dels termòmetres en una altra onada de calor que no s'espera ni tan intensa ni tan extensa com la que va finalitzar ahir, i que ha estat la més gran en les últimes dècades.