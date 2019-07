Els sindicats de Mossos veuen «insuficients» els agents del Pla de Costes

Els sindicats dels Mossos d'Esquadra consideren que el reforç per cobrir el Pla de Costes a les comarques gironines és «del tot insuficient». Afirmen que el centenar d'agents que s'hi han destinat «no poden cobrir» les necessitats d'algunes poblacions turístiques com Blanes, Lloret o Roses, que en alguns casos quintupliquen la seva població durant l'estiu. A més, subratllen que tres de cada quatre agents destinats a reforçar les comissaries del litoral de Girona estan en pràctiques: 76 dels 100 policies que han anat a donar suport als que treballen en aquestes localitats acaben de sortir de l'acadèmia. Els sindicats també adverteixen que molts mossos s'estan passant a altres cossos, com les policies locals, per les facilitats laborals que ofereixen.

L'arribada de turistes al litoral gironí obliga cada any al Departament d'Interior a dissenyar un Pla de Costes per cobrir les necessitats per l'augment de població. Tot i que la nova fornada de mossos que ha sortit recentment de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) ajuda a cobrir aquesta necessitat, pels sindicats USPAI i SAP-FEPOL són «del tot insuficients». En concret, les comissaries de la Costa Brava s'han reforçat amb 100 agents, bona part d'ells a la zona de Blanes i Lloret. El portaveu d'USPAC, Josep Miquel Milagros, destaca que són localitats que quintupliquen la seva població a l'estiu i, per tant, «queda molt lluny» de la xifra desitjable. Un cas similar passa a Roses, que ha rebut «només» divuit agents de reforç. A més, Milagros assenyala que en molts casos es tracta de municipis «problemàtics», ja que els aldarulls són «constants i continus». En aquest sentit, el portaveu d'USPAC recorda que en el cas de Lloret s'hi destinen de manera simultània unitats ARRO -ordre públic- per donar suport a les patrulles habituals de Seguretat Ciutadana «que no donen l'abast». En el mateix sentit s'expressa la seva homòloga al sindicat SAP-FEPOL, Imma Viudes, que considera que malgrat que hi ha hagut un increment d'efectius destacable, encara és «del tot insuficient» tant a les comarques de Girona com a la resta de zones, especialment en llocs com Ciutat Vella a Barcelona o comissaries de la Costa Daurada.

En relació amb l'any passat, el Departament ha incorporat 76 efectius més a les comarques gironines per donar resposta al Pla de Costes. Tots aquests són nous agents que han acabat el curs de formació a l'ISPC fa poques setmanes. Els 24 restants són policies amb experiència de comarques interiors que, voluntàriament, van a comissaries costaneres per ajudar durant els mesos de juliol i agost.



Males condicions

Tant Viudes com Milagros han destacat que calen almenys 2.000 policies per arribar a la xifra que s'havia establert el 2009, i que vorejava els 20.000 agents arreu del territori. Per arribar-hi, calculen que caldrien, almenys, dues promocions més com les que s'han fet recentment. A més de la falta d'efectius, els sindicats alerten de les jubilacions i els mossos que decideixen canviar de cos per tal de tenir més facilitats de caràcter laboral.