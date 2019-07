Les autoescoles temen tancaments pel nou sistema d'assignació d'alumnes

Les autoescoles gironines tornen a estar en peu de guerra. Una resolució de l'Autoritat Catalana de la Competència provocarà que a partir del 15 de juliol -si les protestes no ho aturen- entri en vigor un nou sistema que limitarà el nombre d'alumnes que les autoescoles poden presentar a examen en funció d'un algoritme.

Les empreses han protestat davant d'aquesta situació i el president de l'Associació d'Autoescoles de les comarques de Girona, Joan Sala, assegura que ha demanat que no s'apliqui l'anomenat sistema CAPA -un programari informàtic- aquest mes de juliol, que s'hi facin modificacions i que si ha d'entrar en vigor, que sigui el setembre.

Sala destaca que la decisió de l'Autoritat Catalana de la Competència el que provocarà «en comptes de lliure competència és que acabi havent-hi un monopoli». Per al president d'aquestes empreses a Girona, el nou sistema «es beneficiarà» les empreses amb més alumnes.

Segons relata, el sistema CAPA assigna a cada autoescola una quota d'aspirants que poden anar a l'examen de circulació i es fa en funció de la quantitat d'alumnes que tinguin aprovat l'examen teòric o la prova de destresa. Tot seguit, la prefectura comunica a l'autoescola quants alumnes pot portar a l'examen en forma d'una borsa. Sala destaca que actualment per fer un examen de conduir de cotxe pràctic caldrien més de 30 minuts i si a una autoescola li donen 120 en podria fer tres. I en canvi, si és un examen per moto o camió, això suposarà portar molts menys alumnes. El president de les autoescoles critica que és una decisió presa per aquest òrgan de forma unilateral i que suposarà el tancament d'autoescoles més petites, ja que les grans compten amb molts més alumnes pendents de fer l'examen pràctic.

Per tant, lamenta el president de l'entitat gironina, això provocarà que les petites siguin les que pateixin aquesta situació i el seu futur és el tancament, si no hi acaba havent alguna solució, assegura. Sala destaca que en una reunió recent, des de l'associació s'ha demanat que s'aturi el sistema i s'apliquin millores. Divendres a Barcelona es va fer una manifestació en contra d'aquesta mesura.



7.600 alumnes pendents

A aquesta situació de canvi cal sumar que a la província de Girona hi ha encara 7.600 alumnes pendents de fer l'examen pràctic del permís de conduir. Per tal d'ajudar que la borsa de pendents vagi de baixa, la major part dels examinadors de la DGT (Direcció General de Trànsit) a Girona estan fent hores extres durant les tardes perquè es puguin examinar més persones. Fonts del CSIF asseguren que això és per demostrar la bona voluntat que té el col·lectiu d'esponjar els controls pendents.

Girona com remarca Sala segueix essent la zona de Catalunya on hi ha una mancança més elevada d'examinadors de la DGT i això sumat al nou sistema CAPA encara provocarà que segueixin havent molt exàmens pendents a la província, assegura.