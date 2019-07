«La CUP ha facilitat el canvi de govern convergent»

El suport de la nova formació cupaire a Bescanó ha estat una aliança clau per l'ascens d'ERC al municipi amb Xevi Vinyoles al capdavant, un fet que ha trencat l'hegemonia convergent amb 36 anys de sòlida trajectòria.

Com ha viscut l'anterior mandat des de l'oposició?

La forma en què s'ha exercit l'anterior mandat -per part de Junts per Catalunya (JxCat)- ha estat de majoria absoluta sense buscar el consens. Totes les iniciatives de l'equip de govern s'han pres a soles, mai han buscat l'acord amb nosaltres i no han mirat cap de les propostes de l'oposició.



En aquest sentit, quines són les diferències i les semblances respecte a JxCat?

Ens diferenciaria el nostre projecte de programa. Una gran divergència rau en la borsa d'habitatge pel jovent: nosaltres la pensem com a lloguer i ells ho pensen com un bloc de pisos de protecció oficial per posar a la venda; models totalment diferents per a un mateix problema. Pel que fa als punts en comú, al final tots dos coincidim en detectar que hi ha un problema d'emancipació dels joves, però no coincidim amb la solució. També veiem que hi ha pobles de Bescanó que tenen necessitats d'espai, però ells proposen, per exemple, crear un pavelló nou i nosaltres recondicionar espais existents.



Pel que fa a la CUP, quines serien les diferències i semblances?

Les nostres diferències es troben en el funcionament intern, però programàticament se'ns va fer fàcil entendre'ns perquè coincidíem força amb les propostes, com ara en com tractar el tema d'habitatges pels joves o en la necessitat de dedicar més recursos als diferents pobles de Bescanó.



Què suposa per vostè protagonitzar un trencament històric de la tradició convergent?

No dono tanta importància al canvi ni a recordar com ha estat el govern durant aquests anys, sinó a l'oportunitat de poder desenvolupar el nostre projecte.



Què creu que ha pogut provocar aquest canvi polític?

Hi ha una suma de factors, com ara el cansament provocat pel lideratge del mateix partit durant anys; l'aparició de la CUP, tenint en compte que fins ara el tercer partit no solia treure representació i la CUP ho ha fet, facilitant el canvi de govern convergent, i també ha pogut influir el declivi del partit de dretes tradicional de Catalunya i la pujada d'ERC.



Quin balanç fa dels anys de lideratge convergent?

Crec que no em pertoca valorar la seva gestió, nosaltres ens presentem per mostrar el nostre projecte. Pertoca a la ciutadania fer aquesta valoració.



Quins projectes heu començat a abordar?

Immediatament ens hem posat a treballar per crear el cos de vigilants municipals que es podria posar en marxa el 2020. També treballem per veure com fer la connexió entre la conca del Ter i de la Llémena, entre d'altres.