Un govern de coalició després de dos mandats de majoria absoluta

La pèrdua de la majoria absoluta que JxCat -llavors PDeCAT- ha tingut a la Diputació de Girona durant el mandat 2015-2019 ha forçat JxCat a buscar un acord. Aquesta no serà, però, la primera vegada que hi ha un pacte per governar l'ens provincial. L'any 2003, un acord entre ERC i la llavors CiU va permentre que Carles Páramo (CiU), que fins llavors havia governat amb majoria absoluta, pogués revalidar la presidència. L'any 2007, tanmateix, va passar tot el contrari: un pacte d'esquerres entre ERC i el PSC van permetre que el republicà Enric Vilert es convertís en el nou president provincial amb el beneplàcit, enviant CiU a l'oposició malgrat que havia estat la primera força en nombre de diputats.

El 2011, tanmateix, CiU va recuperar la majoria absoluta, amb un govern primer en mans de Jaume Torramadé i posteriorment de Joan Giraut. El 2015, el PDeCAT va tornar a assolir majoria absoluta, amb Pere Vila primer com a president i posteriorment Miquel Noguer, que ara repetirà.