L'AECC conscienciarà sobre el càncer de pell en piscines i platges gironines

L'AECC-Catalunya contra el Càncer Girona organitza un any més una campanya en platges i piscines de la demarcació per conscienciar sobre la importància de la protecció solar per prevenir el càncer de pell.

L'entitat instal·larà aquest estiu carpes informatives a la piscina municipal descoberta de Salt (dimecres 1 de juliol), la piscina de la Devesa de Girona, al passeig marítim de Llançà i a les platges de Lloret de Mar, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Blanes per oferir consells als banyistes per evitar les cremades del sol.

En la dinovena edició de la campanya, l'AECC també ha organitzat una sessió de consultes dermatològiques al carrer. Serà aquest divendres de 10 del matí a 1 del migdia, amb una carpa situada a la plaça Miquel Santaló de Girona, i l'atendrà la doctora Ariadna Ortiz, dermatòloga de l'hospital Santa Caterina de Salt i del centre Giromèdic.

La idea primordial d'aquest mecanisme informatiu, explica l'AECC, és transmetre a la ciutadania que el 90% dels càncers de pell es poden curar si es detecten a temps identificant símptomes com la irregularitat de les vores de les piges, si són simètriques o si hi ha canvis.