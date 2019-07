Revisions per prevenir malalties oftalmològiques a 84 ripollencs

Una campanya per prevenir el glaucoma i la degeneració macular associada a l'edat ha realitzat revisions gratuïtes a més de vuitanta persones a Ripoll entre el 25 i el 28 de juny. La iniciativa, impulsada per l'Institut Oftalmològic Tres Torres ha realitzat, va consistir a instal·lar una unitat mòbil al passeig de Sant Joan, que ha fet revisions oculars a 84 persones, de les quals 57 ja s'havien fet la revisió anys anteriors. La unitat mòbil pot atendre a 24 persones al dia, per tant l'activitat representa un 87% d'ocupació.

Amb les revisions realitzades a 49 dones i 35 homes, amb edats compreses entre els 40 i els 90 anys, s'han detectat tres persones amb possible glaucoma (PIO alta), tres persones amb possible degeneració macular associada a l'edat i tretze persones amb cataracta o principi de cataracta, segons ha informat l'ajuntament de Ripoll en un comunicat.

La campanya es realitza amb l'objectiu de prevenir aquestes malalties oculars, i alhora fer un estudi de la incidència del glaucoma i de la degeneració macular associada a l'edat entre la població a Catalunya.

Cal recordar que per tal de prevenir l'aparició de glaucoma i la degeneració macular convé sotmetre's a una revisió completa dels ulls periòdicament, sobretot a partir dels 40 anys. La hipertensió ocular, la miopia elevada, la diabetis o la hipermetropia són alguns dels factors de risc per a una malaltia a la que són més propenses les persones que segueixen un tractament amb corticoides i les que tenen familiars directes que pateixin glaucoma.