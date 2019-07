Salut ajorna 15 dies la concentració dels metges al CAP de Camprodon

La concentració de les visites mèdiques a l'ambulatori de Camprodon durarà sis setmanes d'estiu i no vuit, com estava previst inicialment. La reorganització del servei, que inclou que durant els mesos d'estiu no hi hagi metge als cinc consultoris locals de la vall de Camprodon, finalment es posarà en marxa el dia 15 de juliol.

La dificultat per disposar de professionals de medicina familiar i comunitària i la necessitat de cobrir el períodes de vacances va portar l'Institut Català de la Salut (ICS), que gestiona el servei, a reorganitzar l'atenció sanitària a l'Àrea Bàsica de Salut de Camprodon. Inicialment, Salut preveia concentrar a partir d'aquest mes l'atenció mèdica al CAP de Camprodon per assegurar que es mantenien les visites domiciliàries i que sempre hi havia la presència un professional mèdic. Això implicava que no hi hauria metges als consultoris locals, tot i que s'hi manté l'activitat d'infermeria.

La decisió va despertar l'oposició de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i els alcaldes van presentar una queixa perquè consideraven que es reduïa l'atenció sense tenir en compte que és zona turística i que els veïns s'haurien de desplaçar fins a Camprodon per anar al metge.

Fonts de Salut han detallat que durant els darrers dies han mantingut reunions entre els alcaldes, Salut i l'equip d'atenció primària de Camprodon i han decidit retardar fins al 15 de juliol la concentració de visites mèdiques, que s'allargarà fins el 31 d'agost.

A més, també han decidit que el personal assistencials faran un seguiment proactiu dels pacients més vulnerables i, alhora, la xarxa municipal de cada poble col·laborarà a l'hora d'identificar aquells veïns que siguin susceptibles de necessitar més control.

Finalment, també s'ha contractat un professional d'infermeria més, amb la qual cosa han passat de tres a quatre. L'equip també està format per tres metges, entre altres professionals sanitaris.

Segons Salut, s'ha tingut en compte que Camprodon és el municipi que concentra més població de la zona, i que els consultoris locals estan situats a poca distància, ja que el municipi més proper està a tres quilòmetres i el més allunyat a onze, amb un temps estimat per trajecte d'onze minuts en cotxe. És per això que l'equip d'atenció primària s'ha organitzat de la manera que els permet ser «més eficients».

Concretament, asseguren que es garantiran les visites a domicili de pacients mantenint sempre un metge al CAP, i que es mantindran oberts els consultoris locals amb personal d'infermeria per atendre els pacients crònics i les visites «de demanda aguda de baixa complexitat». També recorden que l'atenció urgent seguirà cobrint-se a través del 061.