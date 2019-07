Sète i Girona estaran connectades a diari amb alta velocitat a partir de desembre

La vila de pescadors de Sète i Agde estarà a finals d'any més connectada a les comarques gironines que mai a través dels trens d'alta velocitat que aporta la col.laboració Renfe-SNCF. Fa cinc anys i mig que existeix la cooperació entre França i Espanya de trens d'alta velocitat. En aquest sentit, els estius el tren que va fins a París fa parades a Sète i Agde però en uns mesos començarà una ampliació de les freqüències amb l'objectiu de donar a conèixer les dues ciutats franceses i de retruc, les parades catalanes.

Concretament avui s'ha presentat a Sète la quarta freqüència que s'obre a l'estiu del tren que va a París i, a més, s'ha informat com a novetat que a partir del 15 de desembre hi haurà una freqüència diària a Sète durant tot l'any, del 29 d'abril al 30 d'agost hi haurà dues freqüències diàries i del 26 de juny al 31 d'agost hi haurà tres freqüències al dia.

L'alcalde de Sète, François Commeinhes, ha apuntat que el que més destaca de Sète és la seva cultura i una gastronomia d'influència italiana i sobretot amb una important base de peix i marisc.

Per altra banda, el director d'Elipsos Internacional - (Renfe-SNCF en Cooperació), Yann Monod, ha subratllat que l'objectiu principal és "augmentar el nombre de freqüències entre Sète i Catalunya perquè creiem que aquesta ciutat francesa té molt de potencial" seguint l'estratègia d'enfortir els vincles i apostar per ciutats properes a Catalunya a banda de les grans ciutats.