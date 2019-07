Vuit anys d'internament terapèutic en règim tancat per a la menor que va matar la mare a Banyoles

El Jutjat de Menors de Girona imposa vuit anys d'internament terapèutic en règim tancat per assassinat per a la menor que va matar la mare a ganivetades a Banyoles el 9 de gener passat. La vista pel cas, que s'ha saldat amb una conformitat, s'ha fet aquest dimarts al Palau de Justícia. La menor, que en el moment del crim tenia 17 anys, ha acceptat la pena, que també preveu 10 anys de llibertat vigilada i que no es pugui apropar a part de la família de la víctima. La menor continuarà al Centre Educatiu Els Til·lers, que compta amb una unitat terapèutica per rebre tractament específic. La menor ja va reconèixer que va assestar diverses ganivetades a la seva mare al domicili familiar de l'avinguda Països Catalans perquè estava enfadada amb ella arran d'una discussió que havien tingut la nit anterior. Després, la noia va fugir, però l'endemà mateix els Mossos d'Esquadra la van detenir a Platja d'Aro (Baix Empordà).

Sentència de conformitat en el cas de la menor que va matar la mare a ganivetades a Banyoles. A la vista, que s'ha fet aquest dimarts a porta tancada al Jutjat de Menors de Girona, la noia ha acceptat la condemna de fins a vuit anys d'internament terapèutic en règim tancat. Segons fonts judicials, la jove continuarà al Centre Educatiu Els Til·lers de Mollet del Vallès perquè és el que compta amb una unitat terapèutica que acull joves amb problemes de salut mental o addicions i és on seguirà tractament. Les mateixes fonts assenyalen que els professionals li faran seguiment i resoldran en quin moment se li pot modificar la mesura o sortir en llibertat.

Fiscalia, acusació particular i defensa també han acordat que, un cop acabi el tractament i surti del centre, la noia estigui 10 anys en llibertat vigilada. A més, no es podrà apropar a la part dels familiars que s'han personat com a acusació a través de l'advocat Carles Monguilod. Tant Monguilod com l'advocat de la defensa, Josep Costa, han declinat fer declaracions a la sortida de la vista.

El crim va tenir lloc cap a dos quarts de deu del matí del 9 de gener passat. Segons va reconèixer la noia, que aleshores tenia 17 anys però ara ja ha complert la majoria d'edat, estava enfadada amb la seva mare arran d'una discussió que van tenir la nit abans per un càstig que li havia imposat.

Aleshores, va agafar un ganivet de cuina i es va dirigir cap al dormitori de la víctima, que no va tenir cap possibilitat de defensar-se perquè l'atac va ser per sorpresa. La noia li va assestar diverses ganivetades però, segons va apuntar l'autòpsia, la ferida mortal va ser una punyalada al coll que la va degollar.

Després, la menor va fugir. No va ser fins la nit del mateix 9 de genera que un altre fill de la víctima va trobar el cos i va alertar els serveis d'emergències. A l'escena del crim, els investigadors van trobar una nota manuscrita on la noia reconeixia implícitament l'autoria dels fets i s'acomiadava de la família.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra a Girona va obrir una investigació i els agents van desplegar un dispositiu per localitzar la menor, que ja era la principal sospitosa del crim. Els investigadors li van seguir el rastre fins a Platja d'Aro perquè sospitaven que podria haver-se desplaçat a un apartament de la família en aquesta població de la costa.

Els Mossos van muntar un dispositiu de vigilància al voltant de l'apartament i van constatar que la noia hi era des del dia dels fets a la tarda perquè havia anat a comprar a comerços propers. L'endemà la van localitzar i detenir quan sortia d'una botiga de roba.