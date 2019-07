Xafogor i nits tropicals a l'Empordà amb registres per sobre dels 23 graus

La primera onada de calor de l'estiu ja ha finalitzat, amb rècords inclosos, deixant durant la seva última nit registres destacats a les comarques gironines. Així, durant la matinada de dilluns molts punts de les comarques gironines van viure una nit i matinada tropical amb xafogor, sobretot a les comarques de l'Empordà i en alguns punts del Gironès i del Pla de l'Estany.

La mínima més destacada es va registrar a Roses amb 23,5 graus, que d'altra banda va pujar fins als 24,7 graus fins les 7 del matí. Cal dir que a l'Alt Empordà és on més es va notar aquesta situació, sobretot perquè en molts punts hi bufava vent i la humitat. Així, fins a quatre municipis gironins van superar els 22 graus: Castelló d'Empúries i Torroella de Mongrí van arribar als 22,3 graus i Portbou i Sant Pere Pescador amb 22,1. La majoria dels registres més alts es van assolir a l'Alt Empordà. Tot i això, quatre municipis del Baix Empordà van superar els 20 graus, i de fet, fins a 16 estacions gironines van superar aquest llindar que marca l'inici d'una nit tropical.

Tant el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) com l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) van donar ahir per finalitzat l'episodi de calor. Tot i així, l'AEMET va apuntar que preveu que les temperatures segueixin essent elevades durant gran part de la setmana, on es podrien mantenir màximes al voltant dels 35 graus. Pel que fa al Meteocat, ha activat una alerta per avui d'avís d'intensitat de pluja i s'espera que caiguin xàfecs a punts del Pirineu i Prepirineu que afectaran especialment la Garrotxa i el Ripollès.

Aquest primer episodi de calor-que a finals de setmana podria donar pas a una segona onada-ha deixat registres històrics mai vistos a les comarques gironines i també a tot Catalunya. Una de les 7 màximes registrades per l'AEMET a l'Estat va ser a Girona, que divendres passat va marcar una màxima de 43,9 graus. En el cas del Meteocat, un balanç sobre l'onada de calor fet públic ahir mostra com els registres de les seves estacions van situar 5 capitals de comarca gironines per sobre dels 40 graus entre divendres i dissabte: Girona (43,4 graus), Santa Coloma de Farners (42,3 graus), Olot (42,2 graus), Banyoles (41,2 graus) i la Bisbal d'Empordà (40,3 graus).

Pel que fa als rècords, i seguint amb les dades registrades pel Meteocat, 8 estacions gironines van superar els seus màxims de temperatura asoluts: Fornells de la Selva (43,4 graus), que se situa per sota de Vinebre, que va assolir la màxima absoluta de 43,5 graus, mai assolida en els 20 anys que fa que es recullen dades.

També van batre rècords Monells (42,2 graus), Cassà de la Selva (41,9 graus), Vilobí d'Onyar (41,3 graus), Torroella de Montgrí (39,7 graus), Portbou (39,4 graus), Sant Pau de Segúries (37,4 graus) i Núria (28,5 graus).

D'altra banda, entre el 25 i el 30 gairebé totes les estacions van superar almenys un dia el llindar de Situació Meteorològica de Perill per Calor, amb l'excepció d'alguns trams de l'Alt Empordà.



Un juny que bat tots els rècords

El juny de 2019 serà recordat pels meteoròlegs com el mes on es van batre «tots els rècords». En l'informe mensual que publica el Meteocat, subratlla que ha estat «molt contrastat i amb un caràcter més propi de la primavera durant els primers vint dies i de l'estiu més rigorós en el tram final de mes». Així, el qualifica de «càlid i molt sec» a la demarcació gironina, però més enllà de la primera onada de calor, també ha marcat temperatures mínimes de rècord durant un episodi de fred del 10 al 13 que van acabar amb gruixos de neu històrics a punts del Prepirineu com Malniu.

La causa del desequilibri de temperatures es troba en la massa d'aire tropical impulsat per les pertorbacions provinents de l'Atlàntic que va ser present gran part del mes, i que a partir del dia 24 va ser substituïda per una massa tropical d'aire molt càlid, que va donar lloc a l'episodi de calor extrem.

A principis de mes, i entre el 10 i el 13, es va produir un episodi de neu i fred, amb nevades al Pirineu fins els 1.800 metres de cota i una temperatura mínima de zero graus a la plana de la Cerdanya. La nevada va ser «excepcional» en alguns sectors del Prepirineu com Malniu, al Ripollès, on es va mesurar fins a 10 cm de neu, el gruix més important en un mes de juny dels seus 19 anys de dades.

Aquest episodi va provocar la generalització de pluges a tot Catalunya, amb registres de 40,6 mm a Núria. De fet, la matinada del 12 va ser la més freda de les últimes dècades en un mes de juny, amb mínimes rècord en diverses estacions de la demarcació amb més de 10 anys de dades. Va superar així els 5 cm que es van assolir l'1 de juny de 2013, l'últim rècord registrat.

El juny també ha estat marcat per les temperatures extremes, que s'han concentrat durant l'episodi de calor i que han deixat unes temperatures mitjanes per sobre dels 40 graus a diversos punts de les comarques gironines. En conjunt, s'han registrat d'entre 0,5 i 2 graus d'anomalia positiva, és a dir, de les temperatures que serien habituals durant aquest mes de l'any. Els punts més afectats es troben a l'Alt Empordà, la Garrotxa, la Cerdanya i el Pla de l'Estany, que han registrat entre 1 i 2 graus més.

La calor ha provocat que les precipitacions hagin estat molt escasses, motiu pel qual el Meteocat descriu el juny com un mes «molt sec» a la demarcació. Així, els punts on hi ha hagut més precipitacions acumulades (Ulldeter, amb 116,1;Núria, amb 102,8; Molló-Fabert, amb 98,7, Beget, amb 73,3; Das, amb 60,4, i Puigcerdà, amb 60,2) han estat per sota dels valors normals que habitualment assoleixen. A la resta de la demarcació, la precipitació acumulada ha estat d'entre 10 i 30 mm. L'Alt Empordà, el Gironès i el Baix Empordà són les comarques que menys precipitacions han acumulat, i en poques zones s'ha superat els 10 mm.