La Creu Roja i el Banc dels Aliments reparteixen 564 tones de menjar entre 72 entitats gironines

La Creu Roja i el Banc dels Aliments de Girona acaben de repartir prop de 564 tones de menjar entre 72 entitats solidàries d'arreu de les comarques gironines, tot arribant a 30.882 persones que pateixen una situació de precarietat econòmica i, de retruc, a les seves famílies.

Aquests productes, nutritius, de primera necessitat i de llarga durada, provenen de la primera fase del programa d'ajuda alimentària del 2019, cofinançat en un 85% pel Fons d'ajuda europea per a les persones més desafavorides (FEAD) i en un 15% pel Govern de l'Estat. La distribució la realitzen, meitat per meitat, la Creu Roja i la Federació espanyola de Bancs d'Aliments (Fesbal), a través de les seves delegacions i magatzems al territori.



Xarxa al territori

Entre el 14 i el 26 de juny, la Creu Roja ha estat la primera a fer arribar les 288,3 tones de menjar que li pertoquen a les 32 associacions amb què treballa a Girona i que atenen més de 15.500 ciutadans amb dificultats econòmiques. Ara, aquestes organitzacions tenen temps fins a l'octubre per repartir els productes entre els seus usuaris, ja que llavors es durà a terme la segona fase del programa europeu.

Per la seva banda, el Banc dels Aliments de Girona està a punt de completar la distribució de les seves 275,5 tones de productes, el gruix de les quals va dispensar entre el 13 de juny i el 2 de juliol. Els beneficiaris del banc són una xarxa de 40 associacions diferents i el menjar que els han donat ha de beneficiar 15.382 gironins.

El programa europeu és una de les grans fonts d'ajuda alimentària per a les persones que pateixen una manca de recursos severa i no poden garantir una alimentació adequada ni per a elles mateixes ni per a les seves famílies. Al llarg de l'any, i al costat d'altres iniciatives, es realitzen campanyes de recollida de menjar com ara el Gran Recapte del Banc dels Aliments.



La cistella de productes

Els aliments repartits entre els col·lectius gironins més vulnerables conté productes bàsics, nutritius, de llarga durada i fàcils de transportar i d'emmagatzemar. Conté cigrons cuits, espagueti, verdures en conserva, pera i macedònia de fruites en conserva, tonyina i sardines en conserva, conserva de porc, batuts de xocolata, arròs blanc, llet UHT, tomàquet fregit, potets infantils de fruita i de pollastre i oli d'oliva. En la seva tria hi han participat la Federació de Bancs d'Aliments, la Creu Roja i experts dels ministeris.