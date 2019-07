Finalitza la prova pilot de l'Escola de Naturalistes al Pla de l'Estany

El projecte d'Escola de Naturalistes s'ha iniciat aquest any a una escola del Pla de l'Estany i a quatre escoles de la plana de la Selva en el marc d'un projecte educatiu sobre la tortuga d'estany de la Fundació Emys i Limnos. En el cas del Pla de l'Estany hi ha participat una classe de 2n de Primària amb nens i nenes de 7 i 8 anys de l'escola Camins de Banyoles i ha estat dinamitzat per dos educadors de Limnos.

L'Escola de Naturalistes pretén ser un espai educatiu on la natura sigui la protagonista per tal de generar un vincle entre els infants i joves amb aquesta i amb les entitats d'educació ambiental. La idea original de l'Escola de Naturalistes és del GEPEC de comarques de Tarragona i s'ha volgut exportar a comarques gironines. Tot i estar plantejat com un extraescolar, en aquest cas s'ha pogut incloure dins l'horari escolar com a projecte curricular d'aula durant 7 divendres d'abril a juny. L'experiència ha estat molt positiva per part de Limnos i l'Escola i caldrà estudiar la possibilitat de donar-li continuïtat.