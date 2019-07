Fortes tempestes i pedregades al Ripollès

La previsió meteorològica que anunciava la possibilitat de tempestes al Pirineu, Prepirineu i interior de les comarques gironines s'ha complert. A primera hora de la tarda, les tempestes s'han localitzat al nord del Ripollès, on han caigut amb força intensitat. Han deixat més de 22 litres per metre quadrat én només 30 minuts. En aquella zona, també s'han registrat pedregades importants, per exemple a Planoles. El front de tempestes ha anat avançant en direcció a la Garrotxa, la Selva i el Pla de l'Estany.







Compte amb la tempesta que descarrega entre el nord d'Osona, el sud de la Garrotxa i zones de muntanya de la Selva. Pot descarregar amb intensitat forta, anar acompanyada pedra i/o fortes ratxes de vent. #meteocatpedra pic.twitter.com/O8ARgW3FJK — Meteocat (@meteocat) 3 de juliol de 2019