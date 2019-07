Jesús Llorente, guardonat amb el segon premi del Balcó de les Arts

Jesús Llorente, usuari de la Fundació Ramon Noguera i de l'Escola d'Art Pere Mayol de Llagostera, ha estat guardonat amb el segon premi del Balcó de les Arts amb l'obra anomenada Ojos negros. El Balcó de les Arts, organitzat per la Fundació Setba, va destinat a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament i té l'objectiu de dignificar la feina i el talent d'aquestes persones promovent-ne la integració en el terreny de les arts plàstiques.

Es tracta del projecte social més veterà de la Fundació Setba i enguany s'han rebut 780 obres de part de 55 entitats diferents. Entre els finalistes i seleccionats hi ha Victòria Hidalgo, Isabel Morales i Juan Carlos Beamonte, tots ells usuaris de la Fundació Ramon Noguera i del curs específic de l'Escola d'Art Pere Mayol de Llagostera. Les obres guanyadores, finalistes i seleccionades van quedar exposades i a la venda al Reial Cercle Artístic de Barcelona.

El premi pel guanyador consisteix en un «workshop» a l'estudi de disseny La Casa de Carlota, material de Belles Arts gentilesa d'ART MIR per a l'artista, dues entrades al Museu del Futbol Club Barcelona i 1.800 € donats a la Fundació Ramon Noguera, fundació on pertany l'artista guardonat. A més, les 12 obres finalistes formaran part d'un calendari solidari els beneficis del qual aniran destinats a les entitats dels participants. L'alcalde de Llagostera, Antoni Navarro i el regidor de Cultura Enric Ramionet, van visitar a la Fundació Ramon Noguera Jesús Llorente, Victòria Hidalgo, Isabel Morales i Juan Carlos Beaomente per felicitar-los.