JxCat i ERC pacten al Consell del Gironès amb Quim Roca com a president

JxCat i ERC han tancat un pacte per governar junts el Consell Comarcal del Gironès. L'acord permet garantir una majoria àmplia (els dos grups sumen 23 dels 33 consellers) i donarà la presidència a JxCat durant tot el mandat. L'alcalde de Sant Gregori, Quim Roca, presidirà l'ens comarcal i agafarà així el relleu de Jaume Busquets. El pacte també estableix que ERC tindrà una de les dues vicepresidències, que assumirà l'alcalde de Sant Julià de Ramis, el republicà Marc Puigtió.

L'acord al Consell Comarcal del Gironès permetrà que governin els dos grups que tenen més consellers arran de les eleccions municipals del 26-M. Per una banda, JxCat (amb dotze representants al ple) i per l'altra, ERC (la segona força, amb onze consellers). El pacte s'ha tancat després de dies de negociació, durant els quals els republicans havien plantejat alternar la presidència durant dos anys. Ara, però, davant la possibilitat que JxCat pogués tancar un pacte amb el PSC, els republicans han optat per tirar endavant l'acord sense que la presidència sigui moneda de canvi. Així doncs, JxCat encapçalarà el Consell del Gironès durant tot el mandat. El nou president, que substituirà Jaume Busquets, serà l'alcalde de Sant Gregori, Quim Roca.

L'acord també estableix que hi haurà dues vicepresidències, una de les quals per a ERC, que assumirà l'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió. L'altra serà per a JxCat, però el partit encara no ha desvetllat en qui recaurà. A més, els dos grups també han acordat que l'equip de govern el completaran vuit consellers comarcals –quatre de cada partit- que assumiran responsabilitats dins l'ens.

L'acord entre JxCat i ERC suposa reeditar el pacte que ja hi havia durant la darrera legislatura. A més d'aquests dos grups, que sumen 23 consellers, el ple del Consell Comarcal del Gironès es completa amb cinc representants de la CUP, quatre del PSC i un de Cs.