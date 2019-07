L'ICS ha reforçat els CAPs gironins amb uns vint metges més des de la vaga

Els centres d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) han incorporat més de vint nous professionals a les comarques gironines des de la vaga impulsada pels metges de família el novembre passat. Es tracta de setze facultatius contractats, dos que han endarrerit la jubilació i la resta, 60 persones, han incrementat la quota de pacients que atenen i que equivaldrien a nou metges més, segons les dades facilitades per l'ICS, que a Girona gestiona els ambulatoris i dispensaris que presten servei al 66% de la població.

A tot Catalunya, la institució ha incorporat l'equivalent a 262 professionals més. Es tracta de122 noves contractacions, 17 professionals que han endarrerit la seva jubilació i 123 que són l'equivalent a 792 metges que han incrementat la seva jornada laboral.

El director gerent de l'Institut Català de la Salut (ICS), Josep Maria Argimon, ha ofert aquestes dades aquest dimecres en roda de premsa, i ha explicat que els 792 professionals que han acceptat incrementar la seva jornada ho han fet, en alguns casos, com un compromís temporal fins que es facin noves contractacions. La majoria d'aquests metges de capçalera ja tenien la seva jornada més llarga de l'habitual però ara «se'ls compensa» econòmicament, precisa Argimon.

Amb les noves incorporacions de personal i altres mesures laborals, com la recuperació aquest any del 100% de les denominades DPO (direcció per objectius) i altres complements salarials als ginecòlegs i als membres dels equips d'urgències, Argimon considera que es dona «per resolt» l'acord que va possibilitar la desconvocatòria de la vaga de novembre del 2018.

Tot i això, el responsable de l'ICS, que dona feina a unes 43.000 persones a tot Catalunya, reconeix que són mesures «a curt termini per començar a construir la transformació de l'atenció primària» que el govern català vol impulsar.

Argimon ha avançat que el departament de Salut ja treballa en un nou pressupost per al 2020, en el que previsiblement creixerà el pes de la primària, però ha eludit concretar en quin percentatge.

Els sindicats mèdics i generals reivindiquen que s'incrementi el pressupost destinat a l'atenció primària fins a un 25% del pressupost total del departament de Salut, que actualment se situa al voltant del 17%, i que es reverteixi l'actual model en el que preval l'atenció hospitalària per damunt de la primària.

Pel que fa a un dels punts estrella de la desconvocatòria de la vaga, que els metges poguessin atendre durant almenys dotze minuts cada pacient, Argimon ha indicat que es dedica a cada visita «el temps adequat», que pot ser més o menys dels dotze minuts.

L'ICS també està potenciant el teletreball i ja són 106 professionals els que s'han apuntat a aquest sistema i que començaran a desenvolupar la seva jornada amb aquest sistema a partir del mes de setembre.

Durant aquests mesos, l'Institut Català de la Salut ha nomenat una direcció per equip d'atenció primària, amb el que les 80 noves direccions nomenades estan més pròximes a l'equip i poden fer, a la vegada, assistència sanitària.

S'han reconegut i constituït equips de pediatria territorials amb autonomia d'organització i assignació pròpia de pressupost, i s'ha modificat l'elecció amb la incorporació de la participació dels professionals.

L'ICS ha incrementat en 11 milions d'euros el pressupost per a les substitucions de professionals, una partida que ascendeix en total a 22 milions d'euros. La gran majoria de les substitucions, ha precisat el directiu de l'ICS, es cobreixen amb els propis membres dels equips d'atenció primària, que solen allargar la jornada, un treball extra que ara es cobrarà.

La xifra de 22 milions d'euros és «suficient», ha considerat Josep Maria Argimon, per fer front a les substitucions de professionals, una partida que es va recuperar al 50% el 2017 i que aquest any ha tornat a nivells d'abans de la presa de possessió de l'exconseller de Salut Boi Ruiz, al desembre del 2010.