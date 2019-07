L'inspector Jordi Martín liderarà els Bombers a Girona en un nou canvi després de dos anys

Relleu al cadavant de la Regió d'Emergències de Girona. Des d'aquest dilluns, l'inspector Jordi Martín serà qui liderarà els Bombers de la Generalitat a la província. Martín agafa aquesta responsabilitat després que el qui fins ara era el cap de la Regió, l'inspector Antoni Rifà -dos anys després d'accedir al lloc- hagi assumit un nou càrrec. S'ha posat al capdavant de l'escola dels Bombers i Protecció Civil de Catalunya, ocupada fins ara per Josep Maria Juncosa, que s'ha jubilat. Jordi Martín té 39 anys, és d'Olot i és enginyer industrial. La seva curiositat pels bombers va començar ben aviat, l'any 2000 va començar a participar de les campanyes forestals com a auxiliar, conductor forestal. També ha estat bomber voluntari i el 2003 va entrar com a professional. A partir d'aquí es va promocionar cap a sotsinspector i cap de guàrdia. Va estar quatre anys a la Regió d'Emergències Metropolitana nord, on es va encarregar de la gestió de guàrdia i també va estar a la sala de control i cap d'operacions. El 2011 va tornar a treballar a Girona i ha estat sotscap de guàrdia i cap de la Unitat territorial i també va anar fins a la sala central de Bellaterra fins ara, que ha agafat el relleu de Rifà. Assegura que és un càrrec «engrescador perquè és un lloc on tens més capacitat de poder per millorar el cos de bombers a Girona» i diu tenir «un equip humà excel·lent». Assegura que l'objectiu dels Bombers és «donar resposta al ciutadà».