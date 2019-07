Les pernoctacions no hoteleres cauen un 14,8% el maig a les comarques de Girona

Les pernoctacions no hoteleres van caure un 14,8% el passat mes de maig a les comarques de Girona, segons les dades ofertes ahir per l'Institut Nacional d'Estadística. Les 585.088 pernoctacions que van sumar el maig els càmpings, apartaments de lloguer i establiments de turisme rural gironins, suposen un descens del 14,8% respecte a un any abans. Les pernoctacions de clients estrangers van caure un 20,5% en aquest període, mentre que les de turistes nacionals -espanyols i catalans- van patir un descens més moderat: del 3,8%

Per sectors, les 445.043 nits venudes pels càmpings gironins, suposen 13,7% menys que el maig de 2018, mentre que les cases de turisme rural, amb 32.720 pernoctacions, van perdre un 11,8% d'ocupació. Pel que fa als apartaments de lloguer, van arribar a les 107.325 pernoctacions, xifra que suposa un 19,9% menys que un any abans.

Com es veu, es tracta d'uns resultats força negatius pel conjunt de l'allotjament no hoteler gironí. Tot i que les xifres no són significatives en tractar-se del maig, un mes amb poc volum de turisme, sí que poden ser un indicatiu de cap on pot anar la temporada estival.



Menys estrangers a Catalunya

D'altra banda, el nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va caure al maig pràcticament un 3% respecte al mateix període de 2018.

Catalunya va rebre el passat mes de maig 1.830.968 visitants internacionals, xifra que representa una reducció del 2,9% en relació al mateix període de l'any passat, segons dades provisionals dels Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Tot i això, es tracta de la primera comunitat receptora de visitants estrangers, amb un 23% dels 7.952.788 turistes internacionals que va rebre l'Estat espanyol al maig.

A Catalunya, el 20% dels visitants eren francesos i el 12% del Regne Unit. En canvi, pel que fa a la despesa, es va elevar fins als 2.003 milions d'euros al maig a Catalunya, un 5,1% més que el mateix mes de l'any anterior. Catalunya representa el 24,4% del total de la despesa dels turistes a l'Estat, seguida de les Illes Balears (19,7%), Andalusia (14,5%), Illes Canàries (13,1%) i la Comunitat de Madrid (12%).

Mentre que a Catalunya augmenta, la despesa baixa un 2,1% a les Balears i un 3,2% a Andalusia.

Al conjunt de l'Estat hi van arribar gairebé vuit milions de turistes estrangers, també un descens respecte al mateix mes del 2018, en aquest cas de l'1,6%. El Regne Unit va ser el principal país de residència d'aquests turistes, amb gairebé dos milions del total, el que representa un 24,9% del total i una reducció del 0,3% respecte al maig de l'any passat. Alemanya i França són els següents països en nombre de turistes internacionals, i aporten 1,1 milions i un milió, respectivament. En els dos casos es produeix una reducció, d'un 8,8% dels alemanys i del 10,7% dels francesos.

En canvi, els turistes russos pugen un 34,8%; els italians, un 18,3%, i els dels Estats Units un 7,2%.