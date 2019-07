Pol·lució. Es desactiva l'avís d'alta contaminació per partícules

La Generalitat va donar per finalitzat ahir l'episodi per alta contaminació per partícules a tot Catalunya, i ha passat a la fase d'avís preventiu. D'altra banda, també s'ha aixecat l'avís preventiu per pol·lució de diòxid de nitrògen que es va activar a la conurbació de Barcelona ja que ha millorat la situació de risc.

Segons va informar el Departament de Territori i Sostenibilitat, es preveu que la situació millori lleugerament i no hi ha risc de superació dels llindars establerts, que són de 160 g/m3. Segons la Generalitat, avui tampoc es preveu que se superin. Aquest dilluns es va assolir el nivell més elevat de diòxid de nitrogen en un punt de mesurament fora de Barcelona.