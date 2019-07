Protestes per denunciar que les entitats es troben en una situació límit

Les retallades fa anys que castiguen les entitats que treballen amb el col·lectiu de la discapacitat, tant física com intel·lectual. A la congelació de les aportacions per finançar els diferents serveis assistencials s'hi ha afegit, enguany, l'increment del salari mínim aprovat per decret llei; una mesura que les organitzacions sense ànim de lucre celebren, però per a la qual reclamen l'ajut econòmic de les administracions. En teoria, el govern de l'Estat ha de subvencionar el 50% d'aquest sou –de moment no cobreix la puja–, un tant per cent que la Generalitat va variar el 2017 en funció del grau de discapacitat. La setmana passada, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va validar aquest model denunciat pels sectors afectats.

Aquesta primavera, el col·lectiu de la discapacitat intel·lectual ha sortit al carrer dos cops a Barcelona, amb la participació gironina de les fundacions MAP, Ramon Noguera, Estany, Aspronis, Els Joncs, Astrid-21, el Consorci Sant Gregori-Joan Riu, La Fageda, Tallers de la Cerdanya o el centre ocupacional i especial de treball Tramuntana, del Consell del Baix Empordà. Les protestes, promogudes per l'Associació empresarial d'economia social Dincat, van ser l'11 d'abril i el 21 de maig, i van mobilitzar milers d'usuaris i treballadors per denunciar que els centres han arribat al límit.