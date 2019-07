Vilablareix defineix les set àrees de l'equip de govern

L'Ajuntament de Vilablareix va celebrar el dimarts 2 de juliol un ple extraordinari de cartipàs que va servir sobretot per definir les set àrees de l'equip de govern per al mandat 2019-2023 i també per a constituir els grups municipals.

Les àrees de govern són les següents: la regidoria d'Afers socials, Salut i Igualtat, que assumeix la primera tinent d'alcalde, Maite Tixis; la regidoria de Promoció econòmica, Participació, Salut pública i Medi ambient, va destinada a Imma Vilà, que enguany s'incorpora a l'equip de govern; la regidoria de Serveis, Espais públics, Gestió d'equipaments, Entorn natural i Comunicació és per al segon tinent d'alcalde, Jordi Frigola; la regidoria d'Urbanisme, Gestió de la mobilitat i Infraestructures, amb Pau Rovira; la regidoria d'Ensenyament i Cultura, continuarà amb la tercera tinent d'alcalde, Sònia Ruiz; la regidoria d'Esports, Activitat física i Noves tecnologies està dirigida per Marc Avellí, i la regidoria de Joventut i Festes per Judit Auguet. L'alcalde David Mascort també lidera els temes d'hisenda, seguretat i governació.