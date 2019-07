La CUP creu que el pacte de la Diputació és «un acord de cadires»

La CUP considera que l'acord entre JxCat i ERC a la Diputació de Girona és «un acord de cadires», però assenyala que no inclou propostes concretes per a les comarques gironines. Els cupaires lamenten, també, que els republicans «no hagin volgut explorar la possibilitat d'un govern d'esquerres que apostés clarament per dur a terme polítiques progressistes i de transparència».

La formació independentista considera que l'acord de govern anunciat dilluns i que es formalitzarà en el ple de constitució d'avui és «molt negatiu» tant per a l'ens com per a la ciutadania, «ja que és un exemple més del tipus d'acords que l'espai postconvergent i ERC estan arribant a moltes diputacions i consells comarcals: acords ordenats des de les cúpules nacionals d'aquests dos partits, decidits des de Barcelona i que tenen com a objectiu repartir-se el poder, però que no tenen en compte el territori».

Tot i això, els membres de la CUP no es mostren sorpresos, perquè consideren que ERC «no ha exercit el paper d'oposició al model convergent de fer política, ni ha liderat un canvi de model de funcionament de la institució per fer-la més transparent i propera als ciutadans».

En aquest sentit, la nova diputada de la CUP, Laia Pèlach, considera que aquest acord «és una oportunitat perduda d'ERC per fer un gir progressista a la institució», i lamenta que els republicans s'hagin negat a explorar possibles vies d'acord d'esquerres. Tot i això, garanteix que «des del primer dia d'aquest nou mandat fiscalitzarem, com hem vingut fent fins ara, el funcionament i els acords del nou govern». També indica que seguiran «essent proactius amb propostes de canvi que creiem que són cada vegada més urgents dins la institució, així com amb propostes transformadores».