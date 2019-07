La CUP vol un referèndum perquè el Pirineu digui si vol els Jocs d'Hivern

La CUP ha presentat una moció que es debatrà en el proper ple del Parlament que insta el Govern a impulsar un referèndum o consulta vinculant sobre els Jocs Olímpics d'Hivern. Els cupaires volen que la població del Pirineu decideixi si vol acollir aquest esdeveniment i si les inversions que comportaran «han de ser la prioritat de les properes dècades pel territori».

La formació reclama així que es produeixi un debat «públic obert i transparent», on les administracions exposin tota la informació ambiental, econòmica i territorial necessària perquè «els veïns i les veïnes puguin decidir». En un altre punt de la moció, la CUP reclama al Govern que paralitzi «immediatament» les obres ja iniciades i tots els projectes relacionats amb els Jocs Olímpics fins que aquests no hagin estat aprovats per la ciutadania en referèndum.

Al territori, l'última informació relacionada amb l'esdeveniment data de l'abril, quan es va posar en marxa la coordinadora SOS Pirineu i va anunciar que volia estar present «en totes les comissions possibles» sobre la candidatura de Jocs d'Hivern Pirineus-Barcelona 2030 amb l'objectiu d'exercir el control de tot el que es proposi.