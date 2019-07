L'alcalde de Cassà cobrarà uns 11.000 euros anuals menys que l'anterior batlle

L'Ajuntament de Cassà de la Selva ha enviat aquesta setmana un comunicat en què informa de les principals conclusions obtingudes després de celebrar el ple de cartipàs del passat 28 de juny. Una de les novetats és que el nou alcalde, Robert Mundet, de Junts per Catalunya, cobrarà uns 11.000 euros anuals menys que l'anterior alcalde, Martí Vallès (ERC). També s'ha anunciat que tres regidors disposaran de dedicació parcial per poder treballar al consistori.

L'Ajuntament de Cassà apunta que Mundet ha decidit rebaixar-se un 10% el sou, que en l'anterior legislatura estava fixat en 50.000 euros, i no percebrà els complements d'antiguitat que percebia l'anterior alcalde i que, segons recorda l'Ajuntament i va publicar Diari de Girona, el situaven com el segon batlle més ben pagat de les comarques gironines. El consistori també anota que tres regidors han renunciat al 50% de la seva jornada laboral que fins ara desenvolupaven per enfocar-se a l'Ajuntament. En aquest sentit, tindran una dedicació parcial al consistori de quatre hores al dia que anirà associada a una retribució anual de 10.350 euros.



Menys sou per als 17 regidors

El consistori subratlla que el pas de 13 a 17 regidors provoca que el cost per regidor de la present legislatura sigui inferior que el cost per regidor de l'anterior mandat. El 2018 cada regidor costava, de mitjana, 11.560 euros, mentre que actualment i comptant amb 17 regidors, el cost mitjà se situa al voltant dels 10.378 euros.