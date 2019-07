L'estació de Girona, la segona amb més volum de viatgers

De totes les estacions per on s'aturen trens de mitjana distància, la de Girona continua essent, per tercer any consecutiu, la segona de tot l'Estat on més passatgers pugen i baixen, només per darrere de Barcelona-Sants. D'aquesta manera, mentre que per la principal estació barcelonina van passar 4.866.335 passatgers que feien trajectes de mitjana distància durant el 2017, en el cas de Girona es va arribar fins als 2.785.887. De fet, l'estació gironina es troba fins i tot per davant de la madrilenya Chamartín, que anys enrere havia ocupat la segona posició però que des de 2015 ha vist com Girona la desplaçava fins al tercer lloc.

Pel que fa a Figueres, ocupa la catorzena posició en la classificació, amb 926.860 persones que la van utilitzar durant aquell any. D'aquesta manera, la capital de l'Alt Empordà es troba per darrere de grans localitats com Santiago, Còrdova, Valladolid, Tarragona o Toledo, però per davant d'altres estacions com la de Segòvia, Reus, Atocha o València-Nord. Cal recordar que les xifres només fan referència a mitjana distància, i per tant no tenen en compte els Rodalies.