La línia de mitjana distància Girona-Barcelona és la que té més viatgers de l'Estat

La línia de tren de mitjana distància entre Girona i Barcelona -en ambdós sentits de la marxa- continua essent, per cinquè any consecutiu, la que té més viatgers de tot l'Estat, segons l'últim informe de l'Observatori del Ferrocarril a Espanya, editat pel Ministeri de Foment i amb dades de 2017. El document té en compte tant els trens de mitjana distància com els Avant i els AVE que cobreixen el trajecte entre les dues ciutats. Però malgrat que la línia entre Girona i Barcelona manté el seu lideratge, sí que frena una mica el seu ritme de creixement.

L'any 2017, van utilitzar aquesta línia 1.916.826 passatgers, tant per anar de Girona a Barcelona com per tornar de la capital catalana fins a la gironina. Es tracta d'un 3,8% més dels 1.846.826 usuaris que havia tingut l'any passat, un creixement que continua essent sostingut però que es troba per sota del 6,8% que va augmentar entre 2015 i 2016.

Aquest creixement sostingut en el temps es deu, en bona part, a l'increment constant de passatgers que té l'alta velocitat. Durant l'any 2017 van utilitzar aquest servei 487.431 persones, un 6,14% més que l'any anterior, quan van ser 459.234. En canvi, els passatgers de l'Avant han caigut en la mateixa proporció, ja que es van reduir en un 6,42%. Aquest descens, tanmateix, es veu compensat per un increment de passatgers de trens de mitjana distància, que han passat de 828.243 a 906.208, és a dir, un increment del 48%. Però malgrat aquest creixement tan important, la xifra de passatgers de mitjana distància se situa molt per sota d'anys enrere, ja que fins al 2013 (any en què va entrar en funcionament l'alta velocitat) s'havia superat, de llarg, el milió de passatgers, mentre que entre 2014 i 2015 se n'havien registrat més de 900.000.

Després de Barcelona-Girona se situen les línies Madrid-Toledo, amb 1,6 milions de passatgers, Madrid-Valladolid, amb 1,4 milions de passatgers, i Barcelona-Tarragona, amb 1,1. Més enrere hi ha La Corunya-Santiago, Sevilla-Còrdova, Madrid-Segòvia i Madrid-Ciudad Real. Tot seguit, en vuitena posició, se situa el trajecte entre Barcelona i Figueres, que durant l'any 2017 va tenir 649.628 usuaris, un 2,2% més que l'any anterior. En aquest cas, hi va haver 197.834 passatgers de l'AVE, 196.227 de l'Avant -per tant, no s'observa una diferència significativa entre les dues modalitats-. Tot i això, continua havent-hi 255.567 persones que van optar per fer el recorregut amb un tren de mitjana distància.

A continuació es troba la ruta Barcelona-Lleida i just després el trajecte entre Girona i Figueres, que va tenir 501.672 passatgers, el que significa un increment de l'1,5%. Per fer aquest trajecte, de pocs quilòmetres, la immensa majoria de viatgers opta per anar amb mitjana distància: 451.652 persones. D'altra banda, n'hi ha aproximadament 50.000 que viatgen en alta velocitat i la mateixa quantitat que ho fan amb Avant.